Von Lutz Köllner

Erich Achterberg: Berliner Hochfinanz. Kaiser, Fürsten, Millionäre um 1900. Fritz Knapp-Verlag, Frankfurt. 240 Seiten mit 21 Bildern, 32,80 DM.

Ein Buch, das zunächst wie eine Idylle anmutet; Berlin auf dem Wege zum internationalen Börsenplatz, zur großen deutschen Hauptstadt und zum neuen deutschen Zentrum von Kultur und Großbürgertum um die Jahrhundertwende. Erich Achterberg ist nicht nur gebürtiger Berliner und hat einige der besprochenen Personen noch persönlich gekannt, er verfügt in seinem bankwissenschaftlichen Archiv auch über ein ausgezeichnetes Archivmaterial, das er seit Jahren, klug auswählend, fruchtbar nutzt. Nach seinem Buch über General Marshall und seine Epoche legt er nun ein detailliertes Stück Großstadt-Soziologie vor, die sich vornehmlich mit dem Gelde, der „zähen Klebmasse der Gesellschaft“, wie Balzac geschrieben hatte, beschäftigt. Etwas vom Schwung und vom Umbruch des alten in das neue Berlin wird spürbar, wenn alte Straßennamen auftauchen, in denen zunächst noch Stehbierhallen und Droschkengäule vorherrschten, ehe sie zu Straßenzügen einer vornehmen City wurden. Dort standen die prunkvollen Bankpaläste und die Villen bekannter Industrieller und Bankiers. Es ist gleichsam das Gegenstück zu Vater Zilles „Milljöh“, das Achterberg beschreibt und auch noch aus eigener Anschauung kennt: der Raum zwischen Gendarmenmarkt, Schloß und den „Linden“, dort waren die meisten Banken domiziliert. Plötzlich erinnert man sich: Gab es im alten Berlin nicht auch besondere Viertel der Textilverleger, der Zwischenmeister, der Buchhändler?

Die Berliner Finanzwelt hat zwar schon manchen Nationalökonomen begeistert, aber sie hat in neuerer Zeit ihren Biographen noch nicht gefunden. Achterberg, der nicht nur sein Berlin, sondern auch den echten Berliner Jargon kennt und beherrscht, läßt ein Bild entstehen, in dem Figuren wie Baron Bleichröder, Georg von Siemens, Rathenau, Carl Fürstenberg und Adolf Hansemann deutliche Konturen gewinnen, obgleich vorwiegend nur ihr äußerer Lebenszuschnitt, ihr Wohnen, „ihre“ Bank und ihr Verhalten bei patriotischen Anlässen beschrieben wird. Ein Buch der Erinnerungen also? Nein, eine lebendige Soziologie des deutschen Bankwesens in einer Zeit, in der von Berlin aus die Bagdadbahn und die deutsche Industrie finanziert wurde. Es war eine Zeit dynamischer wirtschaftlicher Entwicklung, ein Ausdruck, der heute oft mißbraucht und verwechselt wird mit bloßer Geschäftigkeit, eine Entwicklung freilich auf schwankendem Untergrund, der die millionenschweren Villen im Tiergarten und im Grunewald bald nicht mehr tragen konnte. Der Kenner der jüngeren Geschichte Berlins wird zwar vergleichsweise wenig Neues über die Entwicklung der Stadt mit Schöneberger Millionenbauern und dem neuen, „vornehmen“ Westen finden, aber der an geld- und währungssoziologischen Fragen Interessierte entdeckt manches, was seine bisherigen Kenntnisse über das deutsche Bank- und Börsenwesen ergänzt und in ein sozialkritisches Licht setzt.

Das Werk, es bietet eine lebensvolle Schilderung der banksoziologischen Verhältnisse im Berlin vor 1914. Schließlich lehrten in Berlin vor dem Ersten Weltkrieg auch nicht nur bekannte Währungstheoretiker, hier schrieb auch Helfferich seine umfangreichen und einflußreichen geldtheoretischen Abhandlungen. Hier bereitete sich aber auch schon in der Reichsbank, in der Preußischen Seehandlung oder bei der Disconto-Gesellschaft die nächste Generation von Währungsexperten auf ihre Aufgaben vor, die freilich nach 1918 mit Reparationsfragen und großer Inflation wesentlich schwieriger zu lösen waren als die Probleme des einmaligen stürmischen Aufschwunges bis 1914. Verschiedene großformatige Fotos beleben den Text. Stuck und Denkmäler jener Zeit sind verflogen, verwischt, zerstört und vielen heute schon unbekannt. Achterberg läßt diese Zeit noch einmal auferstehen; und zu den besonders freundlichen Eindrücken dieses Buches gehört der humorige und zugleich distanzierende skeptische Berliner Ton, der es schon der Hautevolee der Gründerjahre schwer machte, dem echten Berliner ein X für ein U vorzumachen. L. K.