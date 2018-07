Inhalt Seite 1 — Die Lüge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nathalie Sarraute klopft in ihrem neuen (von Elmar Tophoven sprechbar übersetzten) Hörspiel die Lüge ab. Nicht der Lügner interessiert sie vor allem, der Mensch ist von zweitrangiger Bedeutung, der Bezug aufs Menschliche hat nur den Sinn, das Thema Lüge beim Brodeln zu erhalten: Insofern ist es ein abstraktes Werk, in besonderem Maße angewiesen auf die nachschöpferische Phantasie des Hörers und ganz ungeeignet für den Naturalismus und die „Gegenständlichkeit“ des Fernsehens. Heinz von Cramer zieht in seiner Inszenierung (mit Sprechern wie Solveig Thomas, Ruth Hellberg, Lola Müthel, Caninenberg, Trenk-Trebitsch und anderen) die richtigen Register: Da verdirbt kein nachäffender Psychologismus das künstlerische Konzept. (Es ist eine Sendung des Süddeutschen Rundfunks und Radio Bremens, übernommen auch vom Bayerischen Rundfunk.)

Ein Charakterlustspiel, eine Satire, bei der der Zuschauer von vornherein weiß, was die Lüge ist, sich aber daran weiden darf, wie der Lügner mit ihr fertig wird oder scheitert – das ist es nicht, auf so eingefahrenem Wege geht Nathalie Sarraute, die Repräsentantin des nouveau roman, natürlich nicht. Vier Männer und fünf Frauen (genauer individualisiert als in Sarrautes Hörspiel „Das Schweigen“, das wir 1964 zu hören bekamen) unterhalten sich über das Lügen. Und die Autorin denkt gar nicht daran, einen moralisierenden Standpunkt einzunehmen. Er ist bei ihr von vornherein (und schon bevor ein Wort darüber fällt) in Frage gestellt.

Da hören wir zwei so gegensätzliche Typen (Meinungsträger könnte man sie nennen) wie Pierre und Robert, den Wahrheitsfanatiker, den Lügendetektor – und den Mann, der die Lüge genießt wie der Playboy sein gefülltes Portemonnaie.