Zur Bewährung im Bremer Probantenhaus

Bremen

Auf Wiedersehn, ich gehe.“ – „Wohin?“ – „Zu meiner Freundin.“ – „Wann kommst du wieder nach Hause?“ – „Mal sehen.“ – „Du weißt ja, morgen früh um 4.30 Uhr klingelt der Wecker, um 6 Uhr fängt deine Schicht an.“ – ‚Ist klar.“ – „Hast du was gegessen?“ – „Hab‘ ich.“ – „Na dann, viel Spaß, vergiß den Hausschlüssel nicht und grüß sie schön.“ Ein Gespräch am Abend zwischen zwei Männern, einem Vierzigjährigen und einem Achtzehnjährigen. Danach stürmte der Junge davon. Der ältere cachte laut: „Viel Glück in der Freiheit.“ 48 Stunden zuvor hatten sich für den Jungen die Gefängnistore geöffnet. Entlassen zur Bewährung. Er war als Mieter in Bremens erstes Probanten-Haus eingezogen.

Das Bewährungsheim hat eine groteske Vorgeschichte. 1956 erfuhr die Öffentlichkeit, daß es gut wäre, ein Haus zu haben, in dem Jugendliche und Heranwachsende, die unter Bewährung stehen, menschenwürdig wohnen können. Damals nickten die Bürger Zustimmung. Natürlich, so stand es in den Leserbriefen, sei ein solches Haus wichtig und sozial. Aber fast jeder Brief enthielt den Zusatz: „In unserm Stadtteil allerdings darf es nicht gebaut werden.“ Amtsgerichtsdirektor und Jugendrichter Bernhard Scholz erinnert sich: „Nach dem Motto: ,Wasch’ mir den Pelz aber mach’ mich nicht naß’ ging das zu. Eine verheerende Einstellung.“ Scholz und sein Verein für Bewährungshilfe indessen gaben den Plan nicht auf. Als 1962 ein Grundstück im Stadtteil Neustadt angekauft war, brach der Sturm los. 1000 Anwohner protestierten; in Eingaben an das Parlament wurde geltend gemacht: „Die Errichtung dieses Hauses gefährdet die Gesundheit und das Eigentum der Bevölkerung.“

Scholz stellte sich, assistiert von Richterkollegen, Jugendstaatsanwälten und Bewährungshelfern der Bevölkerung. Der Neustadt-Bürgermeister, Ortsamtsleiter Meyer, riskierte Kopf Und Kragen und redete für das Projekt. Scholz: „Wir wurden niedergeschrien und mußten uns wie Verbrecher behandeln lassen. Es war zum Verzweifeln. Unsere Mitteilung, daß es sich um ein Haus für, sage und schreibe, neun Jungen handelt, wurde beantwortet mit der entrüsteten Feststellung, es solle ein Ballungszentrum für Verbrecher‘ geschaffen werden, das Geld, Gut und Töchter bedrohe.“ Danach kamen Schmähbriefe: „Der Herr Amtsgerichtsdirektor kann sich diese Blüten ja in seine Wohnung holen“; an den Hausleiter: „Wieso gibt sich ein Ehepaar dazu her, diesen Lümmels was Besseres beizubringen?“

„Eine öffentliche Gefahr!“

Trotzdem wurde gebaut; zugleich liefen Prozesse. Ein Rechtsanwalt unterstützte seine gegen das Haus klagenden Mandanten so: „Es wird eine Keimzelle neuer Straftaten entstehen. Jugendliche sind die gefühllosesten, rücksichtslosesten, grausamsten, hemmungslosesten Täter. Die Zusammenziehung von straffällig gewesenen Jugendlichen, gerade aus der Strafhaft gekommen, in einem Zeitalter der Jugendkriminalität unter dem Zeichen des Gewaltverbrechens und der Ablehnung aller sonst gültigen Maßstäbe dessen, was verwerflich ist und was nicht, ist eine öffentliche Gefahr für alle um dieses Haus herumliegenden Anlieger.“