Vor drei Wochen hat die ZEIT einen Offenen Brief Willy Brandts an Wolfgang Neuss veröffentlicht. Als Antwort schickte Neuss für die darauffolgende Nummer ein Manuskript von zweieinviertel engzeilig betippten Seiten – etwa fünfmal so lang wie Brandts Brief. Von Hand war das Postscriptum angefügt: „Im Stehen geschrieben – daher holp’rig. W. N.“ Und die Sekretärin überbrachte die Botschaft: „Kürzen Sie ruhig, was Sie für nötig halten.“

Wir hielten es für nötig, den Neuss-Brief um etwa zwei Drittel zu kürzen. Einmal damit er etwa der Länge des Brandt-Briefes entsprach; zum anderen, um die Holprigkeit auszubügeln. Wir wollten Neuss damit einen Gefallen tun. Denn gedankliche Holprigkeit – was ist das anderes als Wirrköpfigkeit? Zudem fühlten wir uns zu der Streichung berechtigt, da ein ernstzunehmender Beitrag in Sachen Neuss auf der gleichen Seite stand. Als Neuss anrief, um zu fragen, ob seine Erwiderung erscheinen werde, sagten wir wahrheitsgemäß: „Ja, aber geschrumpft.“ Neussens Replik: „Macht nichts, macht nichts.“ Klick in der Telephonleitung, weg war er.

Vorige Woche nun fühlte sich „konkret“, eine Zeitschrift für Kultur, Politik und Sex, bemüßigt, eine andere Version der Neuss-Antwort zu drucken. Mit dem bissigen Zusatz: „Dieser Brief wurde von der ZEIT grob sinnentstellend um zwei Drittel gekürzt veröffentlicht.“ Kein Wort allerdings davon, daß auch die „konkret“-Version immer noch rund ein Drittel kürzer ist als das Original. Auf die Frage nach dem Grund, sagte Herausgeber Klaus Rainer Röhl: Einiges habe gestrichen werden müssen, um Neuss nicht in „Beweisschwierigkeiten“ zu bringen, anderes, da es wirr gewesen sei.

Hat die ZEIT also ein „Dokument“ gefälscht? Mitnichten. Jeder Redakteur weiß: Wer seine Autoren liebt, der streicht sie. Die ZEIT kürzte ein Manuskript – wie „konkret“, nach denselben Gesichtspunkten, zum Teil an den gleichen Stellen, bloß nach schärferen Maßstäben. Vielleicht: weil wir Neuss mehr lieben. Vielleicht auch: weil unsere Empfindlichkeitsschwelle für Wirrköpfiges niedriger liegt als die von „konkret“. Th. S.