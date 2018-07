Gespräch mit Gefängniswärtern

Von Ben Witter

Im fünften Stock der Untersuchungshaftanstalt Hamburg sitzt mir der neununddreißigjährge Hauptwachtmeister Egon Wiezel gegenüber. Er ist verheiratet und hat ein Kind.

Wiezel erzählt: „Ich bin gelernter Werkzeugmacher. Mein Bruder, Werkzeugmacher wie ich, ging zum Zoll, um später sorgenfrei in die Zukunft blicken zu können. Ich wollte deswegen zur Feuerwehr. Da war jedoch damals, vor acht Jahren, alles besetzt gewesen, und für den Zoll war ich schon zu alt. In der Zeitung las ich dann, daß die Gefängnisbehörde Nachwuchskräfte sucht. Bedingung: 25 bis 35 Jahre alt, abgeschlossene Berufsausbildung, einwandfreies Vorleben, keine Brillenträger... Ich hatte gar keine rechte Vorstellung von der Tätigkeit eines Aufsichtsbeamten und versuchte mich an einige Filme und Krimis zu erinnern. Nach Bestehen der Aufnahmeprüfung – ich mußte zwanzig Rechenaufgaben lösen, ein Diktat schreiben und einen Aufsatz – zog ich die Uniform an und wurde der Sicherheitsstation zugeteilt.

Ein älterer Kollege öffnete plötzlich eine Tür. Vor mir stand ein bekannter Schwerverbrecher. Ich erlitt einen Schock. Der Kollege beruhigte mich. Tagelang wurde ich diesen Eindruck nicht mehr los. Ich dachte, wenn man mit einem Häftling reden muß, geschieht das durch die ‚Klappe‘. Aber im Untersuchungsgefängnis wurden die Türen geöffnet. Damals wohnte ich mit Frau und Kind noch in einem Zimmer und ließ mir nichts anmerken. Ungefähr nach einem halben Jahr hatte ich eine gewisse innere Sicherheit. Als Oberwachtmeisteranwärter war ich in den Strafvollzugsdienst eingetreten, und ein Jahr darauf schickte man mich auf den üblichen Lehrgang; vier Monate Unterricht, auch sonnabends ganztägig.

Es folgte eine Prüfung, und ich wurde zum Oberwachtmeister zur Anstellung befördert. Die weiteren Aufstiegsmöglichkeiten: Hauptwachtmeister, Verwalter, Oberverwalter, Hauptverwalter. – Jeden zweiten Sonntag habe ich Dienst, von sieben bis neunzehn Uhr; sonst Schichtdienst. Manchmal sind es sechzig Stunden in der Woche. Wann man die Überstunden abbummeln kann, weiß niemand im voraus. Morgen hast du frei, heißt es mit einemmal. Alle drei Jahre werden meine Leistungen beurteilt. An Fortbildungskursen nehme ich stets teil. Pflichtfach ist ,Judo‘. Keiner von uns trägt eine Waffe; an einem langen Lederriemen hängt nur der Schlüssel.

Ich bin zur Zeit auf der Zugangs- und Badestation eingesetzt, wo sich die Gefangenen zuerst abreagieren. Das kann ich verstehen. Beschimpft wird man täglich. Die gebräuchlichsten Ausdrücke sind ‚Idiot‘ und ‚Nazischwein‘. Dreimal bin ich tätlich angegriffen worden. Das letztemal vor drei Tagen. Im Laufe der Zeit schluckt man allerhand herunter. Auf das, was hinter meinem Rücken so alles gemurmelt wird, gebe ich nichts. Doch ich schreibe Meldungen, falls es zu gemeinen persönlichen Beleidigungen kommt. Die Folge für die betreffenden Häftlinge sind: Arrest oder Hartlager, allerdings nicht ohne Wolldecken. Viele sind beinahe stolz auf die verhängten Hausstrafen und machen sie mit einem Lächeln ab.