Wien, im März

Die österreichische Nationalphilosophie des „Nix ist g’scheh’n“ ist durch den Wahlsieg der Volkspartei (ÖVP) bei der Nationalratswahl vom vergangenen Sonntag schwer erschüttert worden. Es hat zum erstenmal seit 1945 einen kleinen Erdrutsch gegeben: Die Volkspartei hat mit 85 Mandaten (bisher 81) gegenüber den Sozialisten mit 74 (76) und den Freiheitlichen mit 6 (8) Sitzen die absolute Mehrheit errungen; sie könnte nun, wenn sie wollte, ganz bequem allein regieren, auch ohne Koalition. Aber wird sie’s wollen? Oder besser: Wird sie’s wagen?

Das Wahlergebnis ist die Todesurkunde der alten Koalitionen, wie sie ÖVP und SPÖ zwanzig Jahre lang geübt haben. Was die Regierung anlangt, so lag diese große Koalition seit dem Abgang ihrer großen Männer – Raab, Figl, Kunschak bei der ÖVP, Renner, Körner, Schärf, Böhm und Helmer bei der SPÖ – seit Jahren im Koma; sie konnte nur fortleben, weil die Wähler klaren Entscheidungen ausgewichen sind. Nun, da eine solche Entscheidung gefallen ist, da die ÖVP ihren Wahlsieg als Auftrag, „Neue Formen der Zusammenarbeit“ zu suchen, interpretieren kann, wird vielen plötzlich bewußt, daß die große Koalition ja nicht nur den Proporz hervorgebracht hat, sondern in der Form vielfältiger Partnerschaften auf allen Ebenen eine möglicherweise unaustilgbare gesellschaftliche Realität geworden ist. Und diese Partnerschaft ist dem Betriebsführer oft genauso wertvoll wie dem Betriebsrat, dem Bauern oft genauso wichtig wie dem Arbeiter. Diese gesellschaftlichen Formen der Koalition sind voll funktionsfähig geblieben, bis zuletzt. Wird es möglich sein, sie einfach aufzulösen, sie gewissermaßen aufzukündigen? Wird nicht von unten ein steter Koalitionsdruck nach oben ausgeübt werden?

Die Sozialisten haben zum erstenmal seit 1945 in jeder Hinsicht verloren: 41 700 Stimmen, zwei Mandate und 1,61 Prozent; sie haben verloren, obschon die KP ihr bescheidenes Wählerreservoir – etwas mehr als 100 000 Stimmen – ihnen zur Verfügung gestellt hat; sie haben vor allem bei den 400 000 Jungwählern verloren, obgleich ihr Vizeobmann, der Außenminister Bruno Kreisky, als einziger einen intelligenten und zugleich sauberen Wahlkampf geführt hat.

Der Sieg der Volkspartei (Gewinne: 4 Mandate und 8,23 Prozent der Stimmen) ist ausschließlich das Resultat der Fehler, die von den Sozialisten gemacht wurden: Die Mißachtung des Föderalismus, der zwar gerechtfertigte, aber in der Methode fragwürdige Ausschluß von Olah, der Flirt mit der Rechten und die stillschweigende Hinnahme der KP-Stimmen, die Mißachtung des Rundfunk-Volksbegehrens und schließlich der Handstreich gegen „Die Kronenzeitung“. All diese Fehler lassen sich namentlich etikettieren: Vizekanzler Pittermann, Justizminister Broda, Verkehrsminister Probst, diese drei und der KP-Chef Franz Muhri, dessen Wahlempfehlung für die Sozialisten der Volkspartei die Möglichkeit schenkte, die Wähler mit dem Gespenst einer Volksfront zu schrecken, sind die Strategen des ÖVP-Wahlsieges. Sie haben auch kräftig dazu beigetragen, daß Franz Olah mit seiner demokratisch-fortschrittlichen Partei einen Achtungserfolg erringen konnte (148 500 Stimmen). Er hätte heute das Zeug, zwei Abgeordnete in den Wiener Landtag zu bringen. Wen die vertreten würden, macht ein Blick auf die sozialen Bezirke klar, in denen der Ex-Innenminister am meisten zog. Vor allem erhielt er die Stimmen des ewig unruhigen, akademischen Analphabetentums und des stets zu Abenteuern bereiten, städtischen Kleinstbürgertums, das den Status des Bürgers mit dem Niveau des Proletariats vereint. Man kennt die Mischung.

Die Volkspartei feierte ihren Sieg mit Fackelzug, Deutschmeistermärschen und munterem Tanz auf der nächtlichen Kärntnerstraße; sie hatte allen Anlaß dazu. Eine Wahl nur mit der Angst und praktisch ohne Programm zu gewinnen, ist schon eine Leistung. Wer in der ÖVP der Gewinner ist, läßt sich freilich noch nicht absehen. Sicherlich wird Josef Klaus zunächst eine Regierung zu bilden versuchen; ob er imstande sein wird, die Sozialisten für eine Koalition neuer Art zu gewinnen, wird davon abhängen, welche Demütigungen er ihnen zumuten will. Die Reservemannschaft für die „Schwarze Alleinherrschaft“ steht indessen mit dem ÖVP-Generalsekretär Hermann Withalm als Kanzlerkandidat schon bereit.

Claus Gatterer,