• „Almir Mavignier: Bilder + Punktum“ (Köln, Galerie „Der Spiegel“): Mit seinen Plakaten hat sich Mavignier als ein Gebrauchsgraphiker der europäischen Spitzenklasse qualifiziert. Seine Position als Maler ist weniger eindeutig, obgleich seine Bilder auf der letzten documenta waren und dort gegenüber dem reichlichen Angebot von Pop-art die sich eben erst formierende Op-art repräsentierten. Für den Maler Mavignier bedeuten seine ausgezeichneten Plakate aber eher ein Handikap. Zumal sich die Bilder nicht im Prinzip von den Plakaten unterscheiden, nur darin, daß ihr optischer Effekt nicht mehr im Dienst der Werbung für irgend etwas steht.

Die Galerie „Der Spiegel“ veranstaltet, bis Anfang April, die erste umfassende Mavignier-Ausstellung (ohne die Werbegraphik), mit ungefähr 25 Bildern aus den Jahren 1956 bis 1964, mit dem obligaten Katalog „Geh durch den Spiegel“, eingeleitet von Max Bense, und einer Folge von sieben Serigraphien. Den Text für die Mappe schrieb Albert Schulze Vellinghausen, die Serie heißt „Punktum“, womit der Punkt gemeint ist, der bei Mavignier die entscheidende Rolle spielt. Man kann seine Malerei als eine Art von Punktualismus bezeichnen.

Die Punkte bilden, als regelmäßige Koordinaten gesetzt, das Grundraster. Sie bewirken zugleich, indem sie isoliert oder dicht gedrängt auftreten, die Störung der Bildkonstruktion. Um sie noch eindrucksvoller zu markieren, werden die Punkte häufig plastisch ausgearbeitet, so daß sie auf der Fläche den exakt kalkulierten Kontrast von Schatten und Licht hervorrufen.

Den Konstruktivisten strenger Observanz setzt Mavignier sein „Gestörtes Quadrat“, seine „Gestörte Fläche“ entgegen, präzise Formen werden in Richtung auf das Unpräzise deformiert, Geometrie mit Hilfe der Geometrie überlistet, die kühle Rationalität, die Mavignier auf der Ulmer Gestaltungsschule gelernt hat, durch irreguläre Momente unterwandert. Sein Problem, Intuition und intellektuelles Kalkül auszubalancieren, wiederholt sich im Medium der Farbe. Sie fungiert nicht als Ausdrucksträger oder Gestaltwert, vielmehr als optische Sensation, deren Wirkung sich trotz experimenteller Transmutation der Kontrolle entzieht.

Mavignier ist 1925 in Rio de Janeiro geboren. Als sein künstlerisches Credo zitiert er gern, was auf der brasilianischen Flagge geschrieben steht: ordo et libertas.

„Mittelalterliche Glasmalerei aus der Sammlung des Reichsfreiherrn vom Stein“ (Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe): Sechs Monate, bis Ende August, zeigt das Hamburger Museum, in abgedunkeltem Raum, in schwarze Wände eingelassen und von hinten angestrahlt, die sogenannten „Cappenberger Scheiben“, wundervolle Beispiele der deutschen Glasmalerei von der Romanik bis zum beginnenden 16. Jahrhundert. Das früheste und bedeutendste Werk sind die fünf Scheiben des Meisters Gerlachus aus der Mitte des 12. Jahrhunderts.

Die Gotik bringt eine Intensivierung der Farben; die Figuren werden aus statuarischer Gelassenheit in eine bewegte Handlung hineingerissen, die Freude an der Aktion sucht sich die geeigneten biblischen Motive: Elias fährt in feuerrotem, von Flammen umzuck tem Wagen gen Himmel, vor purpurviolettem Grund. Die abgebildete Elias-Scheibe ist um 1360/70 datiert und stammt aus einem Fenster der Arnsteiner Abteikirche im Lahntal, sieben Scheiben dieses Fensters sind in die Sammlung gelangt.