Von Wind und Wetter gegerbte Gesellen, kraftstrotzend und kühn – so treten Seeleute in Romanen, Filmen und Werbespots auf. Mit diesen Helden haben die braungebrannten Manner, die von den Hafenärzten routinemäßig alle zwei Jahre untersucht werden, nur die Fassade strahlender Gesundheit gemeinsam. In Wirklichkeit leiden die Fahrensmänner unter modernen Zivilisationskrankheiten: Herz- und Kreislaufbeschwerden, Magenkrankheiten und psychischen Depressionen. Skorbut und Pestilenz, die früher häufig Segelschiffsmannschaften fast vollzählig dahinrafften, bedrohen den Seemann von heute kaum noch; sein Gesundheitsproblem sind die Managerkrankheiten.

Mit dem technischen Wandel der Schiffahrt und seinen neuartigen gesundheitlichen Bedrohungen setzten sich Schiffs- und Hafenärzte aus Europa (auch aus dem Ostblock) in der vergangenen Woche in Hamburg auseinander.

„Während die Technologie an Bord in man-(her Hinsicht geradezu unwahrscheinliche Fortschritte macht“, berichtete der Hamburger Schiffahrtsmediziner Dr. Hartmut Goethe, „sind die Erkenntnisse der Allgemeinmedizin, der Hygiene, insbesondere der Arbeitsphysiologie sowie des ‚human engineering‘ im Schiffbau und in der Schiffahrt zum Teil unberücksichtigt geblieben.“

Zwar braucht der Seemann nicht mehr schwere körperliche Arbeit zu leisten, aber die „Automation „an Bord“ stellt neue nervliche Belastungen. Durch die hohen Reisegeschwindigkeiten kommen die Seeleute von Tag zu Tag von einer Klimazone in die andere. Die Fahrt auf eng gewordenen Revieren fordert zusammen mit den hohen Geschwindigkeiten ein Höchstmaß an Konzentration, Anpassungsfähigkeit und geistiger Wendigkeit. An Stelle der geruhsamen Segelschiffsfahrten, die Monate, oft sogar Jahre dauerten, ist die schnelle und vielfach gehetzte Fahrt getreten. Die kurzen Liegezeiten reichen kaum zur Ruhe.

Fast tausend Fahrensmänner müssen Jahr für Jahr von den Ärzten der See – Berufsgenossenschaft für dauernd „seedienstuntauglich“ erklärt werden und für immer abmustern. Fast jeder dritte, der vorzeitig aus der Seefahrt ausscheiden muß, leidet an Herz- und Kreislauferkrankungen. Und unter den vorübergehend an Land zur Erholung geschickten Seeleuten leiden die meisten an Magen- und Darmerkrankungen, wobei, wie es die See-Berufsgenossenschaft formuliert, „seelische Konflikte, die bei dem engen Zusammenleben an Bord nicht zu vermeiden sind“, zu den Hauptgründen gehören,

Von Psychosen und Depressionen sind besonders die Kapitäne, Offiziere und Ingenieure bedroht. Der Londoner Arzt Dr. Levin, leitender Reedereiarzt der British and Commonwealth Reederei, beobachtete die Managerkrankheit der Schiffskapitäne: Sie äußert sich ähnlich wie bei Industriekapitänen mit Bluthochdruck oder Schlaflosigkeit. Die überforderten Schiffsführer, so beobachtete Levin, kapseln sich entweder in ihrer Kabine ab oder fallen ins andere Extrem: Sie kümmern sich selbst um jede Kleinigkeit, delegieren keine Verantwortung und suchen im übertriebenen Maße Kontakt mit der Mannschaft. Von 25 Kapitänen, die Levin in den vergangenen acht Jahren pensionieren mußte, litten zehn an psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzuständen. Levin befürwortet, den Kapitänsnachwuchs durch Kurse für Menschenführung auf seine künftige Aufgabe vorzubereiten. „Vom Chef einer Großfirma unterscheidet sich ein Kapitän nur durch eines: Er hat noch mehr Verantwortung. Warum sollten also Kapitäne das Management nicht ebenso erlernen wie Wirtschaftsführer?“

Dr. Goethe wies auf ein anderes, mit der zunehmenden Mechanisierung des Betriebes an Bord akut werdendes Problem hin: die Überernährung. Gerade weil die Bordverpflegung sprichwörtlich gut ist, stellt sie eine Gefahr dar. Der Seemann arbeitet heute körperlich nicht mehr so schwer wie früher, doch nach wie vor legt er großen Wert auf kräftiges Essen. Als einzige Abwechslung im monotonen Tagesablauf während der Reise wird dem Essen ohnehin zuviel Beachtung geschenkt. Infolgedessen kommen Übergewicht und andere Erscheinungen des Wohlstandssyndroms bei den Matrosen auffallend häufig vor. Es gilt also, die Ernährung den modernen Arbeitsbedingungen an Bord und dem raschen Klimawechsel anzupassen.