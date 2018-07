Verordnungen für den Straßenverkehr und gesunder Menschenverstand haben offenbar keinen gemeinsamen Nenner – jedenfalls nicht in der Praxis. Die Unvereinbarkeit von Verkehrsvorschriften und Einsicht nährt die Befürchtung, daß entweder das Gesetz mit unzumutbaren Maßstäben mißt oder die praktische Vernunft nicht sehr beträchtlich sein kann. Denn in der Theorie ist die Weisheit des Gesetzgebers über alle Zweifel erhaben, in der Theorie hat die Sünde im Straßenverkehr keine Anwälte. Trotzdem erlebe ich täglich dies:

Das Auto vor mir ist bei sattem spätem Gelb gerade noch über die Kreuzung gehuscht. Rot. Ich warte. Hinter mir fährt eine Kolonne auf. Grün. Ich fahre als erster los. Vor der nächsten Ampel bin ich in der nämlichen Kolonne der letzte. Das kommt daher: Ich richte mich ziemlich genau nach Tempo 50. Das heißt: Ich nütze auch die Toleranz von etwa zehn Prozent noch aus. Das heißt: Meine Geschwindigkeit ist schon von einer gebührenpflichtigen Verwarnung bedroht.

Tempo 50 wurde 1957 verfügt. Vielleicht genügen neun Jahre nicht, erwachsene Menschen an simple Gebote von Vernunft, Disziplin und Höflichkeit zu gewöhnen, sobald sie am Steuer sitzen, auch nicht die Möglichkeit von Radarkontrollen und nicht einmal Warntafeln. Ein sieggewohnter Autofahrer pflegt seine Einsicht vom Sinn des Verkehrsrechts beim permanenten Endspurt als theoretischen Ballast hinter sich zurückzulassen.

Denn keiner bleibt hinter mir. Keiner! Sie überholen alle. Sie überholen mich schätzungsweise mit Tempo 70. Ich bin sicher, daß sie mich eine „lahme Ente“ nennen. Hätte einer von ihnen über meine Qualifikation für welche Position auch immer zu befinden – ich hätte keine Chance.

Am Volant sitzen nette ältere Herren, vielfach auch Hausfrauen, die wahrscheinlich soeben noch den Gemahl ermahnt haben, doch ja vorsichtig zu fahren, Handlungsreisende, die in den Stürmen des Lebens und der Landstraße in Ehren grau geworden sind, natürlich auch Anfänger, die vielleicht erst vor wenigen Tagen in der theoretischen Prüfung beantworten mußten, daß man in der Innenstadt selbst ein Auto, das nur 45 fährt, wegen der zu geringen Geschwindigkeitsdifferenz mit 50 nicht überholen darf. Ich bin davon überzeugt, daß auch Fahrlehrer außer Dienst mich überholen, Polizeipräsidenten, Verkehrsrichter.

Nur um es einmal zu erforschen, bin ich Tempo 50 plus Toleranz kürzlich auf der Überholspur gefahren. Ich hätte es mir denken können: Da haben sie mich natürlich zügig rechts überholt. Und nun überlege ich, was der Gesetzgeber unternehmen muß, um die Autofahrer auch in der Praxis zu beeindrucken. Tempo 30 anordnen? Oder alle 200 Meter ein Funkstreifenwagen? WB