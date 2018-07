Kritische Stellungnahmen zur Amtsauffassung des Bundespräsidenten, zum Stil seiner Amtsführung und zu einigen seiner offiziellen Äußerungen sind während der vergangenen fünfzehn Monate in der Presse und im Fernsehen verschiedentlich laut geworden – auch in der ZEIT. Desgleichen sind in wissenschaftlichen Zeitschriften einige Aufsätze zu diesem Thema erschienen. Der Anlaß: Lübke hatte seinen im Grundgesetz festgelegten Befugnissen eine sehr viel extensivere Auslegung gegeben als sein Vorgänger; durch Ansprüche und Erklärungen hatte er selbst die Schranken, die das Staatsoberhaupt gegen öffentliche Kritik abschirmen sollen, durchstoßen. Von ganz wenigen Entgleisungen abgesehen, sind die Kritiker in der Frage selbst bestimmt, aber in der Form, der Würde des Präsidentenamtes entsprechend, behutsam aufgetreten.

Ausgerechnet während der Abwesenheit Lübkes hat nun in der „Politisch-Sozialen Korrespondenz“, die der CDU nahesteht, der Chefredakteur Tschirn dieses heikle Thema aufgegriffen. Er holte zu einer deftigen Abkanzelung der Kritiker aus und zeigte dabei erstaunliche neue verfassungspolitische Perspektiven. Tschirn spricht von den Angriffen einer kleinen, „rührigen und lautstarken Gruppe“. Der Bundespräsident, so sagt er, werde den von ihm für richtig gehaltenen politischen Weg fortsetzen, „auch wenn es Pankow und diesem und jenem Politiker und Wissenschaftler bei uns nicht gefallen sollte“. Der Bundespräsident „denkt nicht daran, nur bei Staatsnotstand den Mund aufzutun, wie es ihm von Tübinger Professoren angelegentlich empfohlen wird“. Tschirn geißelt die „leichtfertige Kritik“, die immer dann erfolgt, wenn der Präsident von seinen Rechten Gebrauch mache, und mit der in der Person des Bundespräsidenten die Staatsautorität beeinträchtigt werde.

Chefredakteur Tschirn wird glauben, die Hintergründe der Kampagne gegen den Bundespräsidenten aufgedeckt zu haben. Denn er durchschaut sie zweifellos: Die Fäden der Verschwörung sind von Pankow gezogen worden; wer an die Rechte des Bundespräsidenten zu rütteln sich erfrecht, dient der SED. Der Skribenten noch so gelehrt aufgemachte Begründung darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Kritik „leichtfertig“ ist. Endlich steht einmal einer auf und gibt es diesen vaterlandslosen Intellektuellen!

Tschirn sagt es nicht ausdrücklich, aber er suggeriert den Lesern, daß er bei diesem Aufsatz vom Bundespräsidenten informiert oder instruiert worden sei. Nur weil er dieser Vermutung Nahrung gegeben hat und nur weil der Artikel in der CDU-offiziösen Korrespondenz erschienen ist, hat er in der Presse überhaupt Beachtung gefunden. Lübke, an dessen ehrlich-gutem Willen überhaupt nicht zu zweifeln ist, ist über die breit gestreute Pressekritik betroffen gewesen und hat sicherlich über seine Bedrückung mit anderen gesprochen. Aber es ist ausgeschlossen, daß er oder irgendeiner seiner Beamten Tschirn in dem Sinne informiert haben, wie er im Aufsatzzum Ausdruck kommt. Was Tschirn sagt, hat er aus fünfter oder sechster Hand – vielleicht dann noch mißverstanden – flüchtig und ungetrübt von Sachkenntnis niedergeschrieben.

Bei diesem Aufsatz handelt es sich um Geschäftsführung ohne Auftrag. Man kann auch sagen: um Anmaßung. Theodor Eschenburg