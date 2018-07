Inhalt Seite 1 — Vierter in der Welt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ingrid Neumann

Fast die Hälfte der deutschen Rohstahlerzeugung wird künftig von drei Konzernen bestritten: von der Thyssen-Gruppe, von dem neuen Hoesch-Hüttenunion-Komplex und von den zu einem Unternehmen zusammengeschlossenen Hüttenwerken des Krupp-Konzerns. Im Hinblick auf die in jüngster Zeit auch aus Frankreich bekanntgewordenen Zusammenschlußpläne potenter Hüttenwerke taucht die Frage auf, ob nach dem zu Ende gegangenen Investitionsboom nun ein Konzentrationsboom beim Stahl folgen wird.

Die Konzentrationswelle der deutschen Stahlindustrie sei noch längst nicht abgeebbt, meinte auch der Thyssen-Chef, Dr. Hans-Günther Sohl, der als Altmeister der Stahlfusion gilt, nachdem er die ihm als Nachkriegstorso anvertraute August-Thyssen-Hütte zielstrebig zu einem der größten. Stahlkonzerne der Welt gemacht hat. Unter den Hüttenwerken an der Ruhr – und nicht zuletzt auch außerhalb des Reviers – gäbe es noch eine Reihe von Aspiranten, für die die Notwendigkeit besteht, sich zu leistungsstarken Unternehmenseinheiten zu formieren. Wenn man den Auguren glauben will, gibt es hier und da sogar schon ganz konkrete Pläne. Und zwar Pläne sowohl für die Form der überbetrieblichen Zusammenarbeit als auch für weitergehende Verflechtungen. Noch im Laufe dieses Jahres, das für die ganze Stahlindustrie vermutlich eines der sorgenvollsten in der Nachkriegsgeschichte werden wird, könnte sich „einiges tun“, heißt es in der Branche. Zwingender als bei der schon vor einigen Jahren beendeten ersten Konzentrationsrunde der deutschen Montanindustrie – die im wesentlichen eine Rückverflechtung der nach dem Kriege gewaltsam auseinandergebrachten Unternehmen war –, schreibt jetzt der scharfe internationale Wettbewerb den Ruhrhütten das Gesetz des Handelns vor. Wer mithalten will, muß seinen Stahl nach den technisch vollkommensten Verfahren herstellen und bearbeiten, muß auf modernen Anlagen produzieren und muß vor allem die Kostenvorteile nutzen, die allein in der Vollbeschäftigung der großen Produktionseinheiten liegen.

Als erster Stahlkonzern des Kontinents hat die August Thyssen-Hütte AG eine niedrige Platzziffer in der Rangliste der zehn größten Stahlunternehmen der (freien) Welt erlangt. Mit einer Rohstahlerzeugung von 8,6 Millionen Tonnen im Jahr rangiert der Thyssen-Konzern nach den drei bedeutendsten Stahlerzeugern der Vereinigten Staaten an vierter Stelle. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Phoenix-Rheinrohr AG, Deutsche Edelstahlwerke AG, Niederrheinische Hütte AG, Handelsunion AG und anderen Beteiligungen repräsentiert die Thyssenhütte – die als Kristallisationspunkt des wiedererstandenen Konzerns nicht nur die Holding der Gruppe, sondern zugleich ihre bedeutendste produzierende Tochtergesellschaft ist – ein Umsatzvolumen von 6,9 Milliarden Mark im vergangenen Geschäftsjahr.

Mit dem äußeren Rahmen der Thyssen-Familie ist der Generaldirektor des Konzerns jetzt durchaus zufrieden. Aber genauso unbeirrbar wie Hans-Günther Sohl, der westdeutsche Stahlmanager par excellence, über Jahre hindurch sein Zusammenschlußkonzept verfolgt und verwirklicht hat, genauso zielstrebig stellt er jetzt die Weichen für die Integration innerhalb der Gruppe. Die Konturen werden bereits erkennbar. Von der größten Tochtergesellschaft, der Phoenix-Rheinrohr AG, hat die Thyssenhütte im Rahmen eines Betriebsüberlassungsvertrages das Werk Ruhrort und Hüttenbetrieb Meiderich übernommen. Damit liegen nunmehr die gesamte Roheisenerzeugung und 82 Prozent der Rohstahlproduktion der Gruppe bei der ATH selbst. Die Muttergesellschaft ihrerseits übernimmt neben ihren eigenen Interessen als größter Walzstahlproduzent der Bundesrepublik die Versorgung ihrer Tochtergesellschaften mit dem jeweils erforderlichen Vormaterial.

Die mit Beginn des neuen Geschäftsjahres in Angriff genommene Umstrukturierung – von der nicht zuletzt erhebliche Rationalisierungsmöglichkeiten erwartet werden – habe sich bereits als richtig erwiesen, hieß es in der Pressekonferenz der August-Thyssen-Hütte. Ergänzend dazu war auch bei Phoenix-Rheinrohr deutlich, was es mit dem new look auf sich hat. Diese Tochtergesellschaft – die ihre Konzernzugehörigkeit demnächst auch nach außen dokumentieren soll, indem sie in Thyssen-Röhrenwerke AG umfirmieren wird – verzichtet immerhin auf ein Umsatzvolumen von 725 Millionen Mark. Dafür einen Ausgleich zu finden, wird nicht leicht, aber immerhin ein lohnendes Ziel sein. „Unsere Aufgabe ist es“ – so erklärte Phoenix-Vorstand Ernst Wolf Mommsen die neue Konzeption –, „die weitere Entwicklung unserer Muttergesellschaft mit ihrer hohen Stahlproduktion von der Stahlverbrauchsseite her zu unterstützen...“ Das ist für die Röhren-Tochter nur zum Teil Neuland; denn letztlich ist auch die Rohrproduktion – auf die bisher bei Phoenix etwa die Hälfte des Umsatzes entfiel – bereits Stahlverarbeitung. Aber geplant ist offenbar, die Düsseldorfer Thyssen-Tochter zum Verarbeitungsschwerpunkt des Konzerns zu machen. Tatsächlich könnte die Thyssenhütte nach dieser Seite hin durchaus eine Erweiterung ihrer Interessen vertragen. Aus der Liquidationsmasse des alten Stahlvereins hatte sich die Duisburger Verwaltung seinerzeit bei der Neugründung der Gesellschaft auf die reine Montanseite beschränken müssen.

Die ersten Markierungen für den neuen Kurs sind gesteckt. Die Fusion der beiden Hamburger Werften Stülcken und Blohm & Voss ist ein Beispiel, die Eingliederung der Dortmunder Stahlbaufirma Aug. Klönne in den Phoenix-Bereich weist in die gleiche Richtung. Vorgesehen ist bei Phoenix auch der weitere Ausbau des Rohrleitungs- und Apparatebaus sowie die Forcierung der bereits bestehenden Weiterverarbeitungsstufen.