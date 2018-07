Sogar sozialdemokratische Abgeordnete spendeten Ludwig Erhard Beifall. Der Kanzler hatte sich diesen Beifall redlich verdient, denn er war über seinen eigenen Schatten gesprungen. Vor dem Parlament hatte Erhard angekündigt, die Regierung werde in Zukunft mehrjährige Finanzpläne vorlegen, durch die verbindliche Prioritäten bei den Staatsausgaben festgelegt würden.

Erhard sprach von der Notwendigkeit, die jährlichen Haushalte des Bundes von „Zufälligkeiten“ zu befreien und in eine längerfristige Stabilitäts- und Wachstumspolitik einzuordnen. Er gab zu, daß die Wirtschaftspolitik besser koordiniert werden und die Regierung gegenüber den Interessengruppen straffer auftreten müsse. Das alles sagte der Mann, der noch vierzehn Tage früher bei der Debatte über das Sachverständigengutachten entrüstet die Forderungen der „Fünf Weisen“ abgelehnt hatte, die nun einmal unvermeidlichen staatlichen Einflüsse auf den Wirtschaftsablauf präzise zu steuern. Des Kanzlers Leibblatt, die „Frankfurter Allgemeine stellte lakonisch fest: „Erhard hat seine Meinung in den vergangenen Wochen offensichtlich geändert.“

Für diesen Sinneswandel war es allerhöchste Zeit. Wenn Rolf Dahlgrün es auch noch so hartnäckig bestreitet, die Bundesrepublik geht einer finanzpolitischen Katastrophe entgegen. Anders kann man es nicht bezeichnen, wenn bereits die schon heute festliegenden Ausgabenverpflichtungen des Bundes für die nächsten Jahre jeweils um fünf bis sieben Milliarden Mark höher sind als die zu erwartenden Einnahmen. Und soll doch niemand glauben, daß nicht noch zusätzliche Ausgaben notwendig werden: für die EWG-Agrarordnung, für „Zivilen Bevölkerungsschutz“ und Vietnam-Hilfe, für Lohn- und Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst. Ganz abgesehen davon, daß wir bei den Gemeinschaftsaufgaben der Infrastruktur, der Ausbildung und Forschung, nun endlich einen großen Sprung nach vorn machen müssen, wenn wir nicht die künftige Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft verspielen wollen.

Unter dem Eindruck der harten Kritik der Öffentlichkeit am Finanzgebaren des Bundes besteht im Parlament gegenwärtig, wie ein CDU-Abgeordneter erklärte, eine relativ große Bereitschaft, (angeblich) unpopuläre Beschlüsse zu fassen. In der Tat: der von dem früheren Finanzminister Franz Etzel geführte CDU-Wirtschäftsausschuß hat die jetzt von Erhard angekündigten Maßnahmen schon vor Wochen vorgeschlagen. In Wirtschaftsminister Kurt Schmücker fände der Kanzler sowieso einen wackeren und einflußreichen Mitstreiter für eine an den Aufgaben der Zukunft orientierte Strukturpolitik. Und der SPD-Haushaltsexperte Erwin Schöttle hat unter anderem eine lineare Kürzung der Subventionen um 10 Prozent vorgeschlagen. Soll der Kanzler ihn doch beim Wort nehmen – auch wenn Finanzminister Dahlgrün diese Methode in einem Brief an die ZEIT als „schreckliche Vereinfachung“ verworfen hat.

Erhard muß versuchen, am Etat 1966 zu retten, was zu retten ist – etwa durch die Streichung des Pennälergehalts die Mittel für die Wissenschaft erhöhen. Dann muß er dafür sorgen, daß bereits in den nächsten Wochen die Weichen für die Jahre 1967 bis 1970 gestellt werden. Wenn im kommenden Frühjahr der Etat für 1967 – wie zu befürchten steht – wieder viel zu spät im Parlament beraten wird, ist die Begeisterung der Abgeordneten für ein Stabilisierungsprogramm vielleicht längst verflogen.

Und was wichtiger ist: Die finanz- und wirtschaftspolitische Situation der Bundesrepublik kann sich bis dahin weiter verschlechtert haben. Der mehrjährige Finanzplan, der endlich Prioritäten bei den Bundesausgaben festlegen soll, muß dem Parlament so schnell wie möglich vorgelegt werden – schon weil von ihm wichtige Entscheidungen in vielen Bereichen der Wirtschaftspolitik abhängen; man denke nur an die immer kostspieliger werdende Subventionierung des Bergbaus.

Der Kanzler muß die Gunst der Stunde nutzen, muß jetzt auf Entscheidungen drängen – den guten Worten müssen sehr schnell die richtigen Taten folgen. Diether Stolze