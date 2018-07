Inhalt Seite 1 — Am Strand von Timmendorfer Strand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Stille um das Haus war so groß, daß ich in der ersten Nacht davon wach wurde. Das Vogelkonzert vor Tagesanbruch war ein sanfter, süßer Schmerz. Die Lieder der Amseln fielen in meinen Schlaf wie Steine in einen dunklen See.

Das Haus ist das Hotel „die insel“ in Timmendorfer Strand. Es steht in einem Park mit Büschen und hohen Tannen und ist vom Paradies nur um die Breite eines deutschen Hotelfrühstücks entfernt. Hier ist es auch im Sommer so ruhig“, sagte der Chef. „Dann ist ringsum alles zugewachsen. Die Gäste sonnen sich auf der Wiese, wenn sie den Trubel am Strand nicht mehr ertragen.“

Ich war an diesem Vorfrühlingstag am Strand von Timmendorfer Strand allein. Der feuchte Sand hatte die Farbe von ungebrannten Kaffeebohnen. Über der Ostsee lag ein Schimmer von Violett und silbrigem Grau. Der Wind spielte mit Möwenschreien und abgerissenen Tönen des Posaunenchors. Ich spürte den Geschmack von Salz und Jod im Mund.

Um diese Jahreszeit gleicht Timmendorfer Strand einer vornehmen alten Dame, die reich und verwöhnt ist, lärmempfindlich und ein wenig müde. Sie lächelt spöttisch über die geschwinden Zeiten, sie findet die neuen Moden und Hysterien verächtlich und weiß die Annehmlichkeiten von Fortschritt und Technik doch zu schätzen. Die alte Dame ist fast aufs Jahr hundert Jahre alt, aber ihre altmodische Eleganz ist ohne Alter.

Timmendorfer Strand ist eine Kulisse für das Repertoirschauspiel von Ferienfreuden und Erholung, Hotels, Pensionen und Fremdenheime mit Übernachtungspreisen zwischen 4,50 und 16 Mark: ein Seeheilbad (und nichts sonst) mit 8000 Einwohnern, 8000 Gästebetten und jährlich 800 000 Übernachtungen (ohne die Passanten) bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 14 Tagen. Timmendorfer Strand ist halt ein Star. Aber außerhalb der Saison, also von September bis einschließlich Mai, zählte man 1965 nur 46 000 Übernachtungen. Und darum ist es außerhalb der Saison still und schön in Timmendorfer Strand.

Zum Beispiel im März oder im April. An der Strandallee blühen Krokusse, und das sieht aus, als hätte der Kurdirektor den Park rund um das hübsche, halbnackte Bronzemädchen an den geeigneten Stellen mit verfrühten Ostereiern geschmückt. Dahinter auf der Strandpromenade kann man zwischen Kiefern und Sanddorn stundenlang am Meer entlanggehen, zum Brodtener Steilufer oder zur Scharbeutzer Heide. Oder man wandert ins Land hinein, in den Kammerwald mit seinen hohen, alten Buchen oder in die Landschaft der Räucherkaten und Knicks, der Moore und Seen, vielleicht nach Hemmelsdorf am Hemmelsdorfer See, um im Dorfkrug gekochten Aal mit Dillsoße zu essen, oder zum Atelier des verstorbenen Malers Cesar Klein im Märchenwald bei Pansdorf, um die Hinterlassenschaft dieses Künstlers der imaginären Malerei zu sehen.

Man kann im Vorfrühling in Timmendorfer Strand aber auch schwimmen. Das Meerwasser-Hallenschwimmbad liegt unmittelbar am Strand. Man kann im wohlig warmen Meerwasser planschen und auf die kalte, graue Ostsee schauen. Natürlich kann man in Timmendorfer Strand auch eine richtige Frühjahrskur machen. Es gibt kalte und heiße Meerwasserbäder, Massagen, Moorbäder, Kneippgüsse und eine komfortable Meerwasser-Sauna. Man kann die Wirkung der Bäder und des Klimas auf das eigene Wohlbefinden im Institut für angewandte Meeresheilkunde (in der Kurbadeanstalt) sogar an sich selbst wissenschaftlich untersuchen lassen.