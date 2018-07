Inhalt Seite 1 — Demokratie in Bashava Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie schwer es unsere amerikanischen Freunde haben, in den Entwicklungsländern die Demokratie einzuführen, dafür bietet der Staat Bashava ein gutes Beispiel.

Bashava wurde vor einigen Jahren unabhängig. Seine ehemaligen Kolonialherren hatten es in einem trostlosen Zustand zurückgelassen. Quat-Quat, sein Nationalheld und erster Präsident, hatte große Mühe, Ordnung herzustellen.

Da tauchten eines Tages in Tua, der Hauptstadt des Landes, drei Chinesen mit undurchsichtigen Absichten auf. Handelte es sich um drei Köche, die ein chinesisches Restaurant eröffnen, oder um drei Kommunisten, die in Tua einen Umsturz vorbereiten sollten? Oder um beides?

Auf alle Fälle bewilligte der amerikanische Senat dem Lande daraufhin eine 150-Millionen-Dollar-Hilfe, die mit der Auflage verbunden war, in Bashava die Demokratie einzuführen und die drei Chinesen auszuweisen. Nach zähen Verhandlungen kam es zu einem Kompromiß: Bashava mußte nur die Demokratie einführen. Die Chinesen durften bleiben.

Als es zwei Jahre später um einen neuen Kredit für Bashava ging, da schickte der amerikanische Senat eine Kommission nach Tua. Die stellte zunächst fest, daß die drei Chinesen ein Lokal namens „Kanton“ eröffnet hatten. Ihre Absichten blieben jedoch undurchsichtig. Dagegen schien die Demokratie in Bashava gut zu funktionieren. Es gab dort jetzt alles, was es in Amerika gab: einen Präsidenten, einen Senat, einen Kongreß, einen Obersten Gerichtshof und sogar Ersatzteile für Lastwagen.

Schon wollten die Amerikaner einen günstigen Bericht an den Senat losschicken, da fiel ihnen noch eine Frage ein. Welche Rolle denn die Opposition in Bashava spiele? Da wurden die farbigen Politiker blaß. An alles hatte man gedacht. Nur die Opposition war vergessen worden. Da fuhr die Kommission wortlos davon, und der Senat kürzte seine Hilfe um 14,8 Millionen Dollar.

Da der letzte Gegner des Quat-Quat-Regimes kürzlich im Gefängnis gestorben war, blieb der Regierung nichts anderes übrig, als die Opposition gewissermaßen aus dem Boden zu stampfen. Der Kriegsminister wurde, trotz heftiger Gegenwehr, zum Oppositionsführer ernannt; zwei Schwager des Präsidenten zu seinen Stellvertretern. Dann wurden freie Wahlen abgehalten.