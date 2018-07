Inhalt Seite 1 — Der rötliche Glanz der Erde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Bundesrepublik was ist das? „Das romantische Deutschland“ – 50 der Titel einer Broschüre, mit dem die Deutsche Zentrale für Fremdenverkehr im Ausland wirbt – oder das dynamische Wirtschaftsgebiet, in dem die Technik die Natur verdrängt? Die fanatischen Naturschützer werden es allein mit. Appellen nicht verhindern, dem gedankenlosen Verschleiß der Natur, der die Lebensgrundlagen der Menschen gefährdet, Einhalt zu gebieten. Eine Landschaft, das darf nicht nur ein Trost sein in kurzen Erholungswochen, ein schönes Ferienerlebnis. Sie ist immer da und sie hat in der Bundesrepublik viele Formen. Sie will nicht nur durchfahren werden, sondern erfahren, gesehen und erlebt. Unsere Reihe „Meine Landschaft“, mit der wir heute beginnen, soll kein Wegweiser sein durch die Gegend, kein naturrealistisches Bild, sondern eine persönliche, sogar die allgemeingültigen Perspektiven verrückende Landschaftsbeschreibung, neue Begegnung oder Geweb aus Erinnerung, für unsere Leser aufgeschrieben von den berufensten deutschen Schriftstellern der Gegenwart.

Meine Landschaft: Rheinhessen

Von Carl Zuckmayer

Meine Heimat ist Rheinhessen, und das heißt, daß sie landschaftlich nichts mit dem zu tun hat, was man unter „Rhein-Romantik“ versteht. Diese Gegend zeigt in ihrer starken, besonnten Fruchtbarkeit ein äußerst einfaches, nüchternes Gepräge. Die Rebstöcke stehen ordentlich und brav, die Obstbäume in Reihen gegliedert, alles Land ist Nutzland, und nur der rötliche Hautglanz der Erde verrät etwas von ihrem heimlichen Heißblut, von ihrem gezügelten Temperament.

Rot ist die Grundfarbe des Bodens, besonders in der Gegend meines Geburtsortes Nackenheim. Rot ist in vielen Schichten und Stufen über die Rebhügel, Felder und Wege versprengt: das stumpfe Hellrot zerbröckelter Ziegelsteine, das fleckige Rotbraun von verrosteten Radreifen, das satte volle Geleucht von den Brustfedern des Blutfinken, das verwaschene Karmin eines föhnischen Abendhimmels, all das mischt sich im Staub und in der Feuchte des wurzelkräftigen Lehms, und wird im Herbst von der Verfärbung des Weinlaubs und der Baumblätter überfunkelt.