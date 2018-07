Von John le Carré

Der Erfolg eines Schriftstellers läßt sich kaum mit einem anderen vergleichen. Ein Schauspieler, ja selbst ein Musiker ist ein Geschöpf der Menge. Wir bangen nicht um ihn, wenn er vor vollem Hause spielt oder sich vor jubelnden Bewunderern verneigt. Seine künstlerische Leistung kann sogar aus der bekannten mystischen Wechselwirkung mit einer lebendigen Zuhörerschaft Gewinn ziehen und durch die Schwungkraft ihres begeisterten Widerhalls beflügelt werden, gleich einer Möwe, die sich im Sturmwind emporschwingt. Der Geist der Eroberung ist der Verbündete eines solchen Künstlers. Wir brauchen nicht zu befürchten, daß er verdorben werde.

Für den Dichter aber stellt der Erfolg ein mehrfaches Wagnis dar; er hinterläßt tiefe Spuren am Wesenskern seiner Arbeit.

Ein Autor ist nicht ein Geschöpf der Menge. Er muß mit ihr leben und sich doch von ihr fernhalten. Wie ein Spion muß er sich ihrer bedienen und über sie berichten, muß mit ihr eins und doch unendlich vor ihr auf der Hut sein. Wie ein Spion muß er seine wirkliche Arbeit allein vollbringen. So kommt es, daß er, wie dies Graham Greene mit anderen Worten aussprach, seine private Erlebniswelt in der Ausdrucksweise der Öffentlichkeit schildert.

Wie ein Spion ist er auch von denen abhängig, die er täuscht. Er zeigt uns eine Romangestalt, so wie ein Zauberer ein Ei vorzeigt, und verlangt von uns, daß wir auch an jene Seiten glauben, die wir nicht sehen können. Wie ein Spion braucht er unbedingt die Heimlichkeit, muß er die kleinste Einzelheit seines eigenen Alltagslebens dem Zauber eines absoluten Plans unterwerfen, so daß nichts für sein Werk bedeutungslos bleibt. Er bezieht sich nicht auf das, was zuverlässig ist, sondern auf das, was glaubhaft erscheint.

Solcher Art bewegt sich der Schriftsteller allein unter seinen Mitmenschen: mit Heimweh, Neid und sogar Ekel. Es ist dieses leichte, schmerzliche Unbehagen, was sein Empfindungsvermögen strafft und ihn zwingt, sich mitzuteilen.

Er mag viele Verkleidungen tragen und wird oft für etwas genommen, was er gar nicht ist. Vielleicht schreibt er voll Bitterkeit oder Zorn über den Dschungel, aber er verlangt von niemandem, daß er dort die Bäume fälle. Autoren, deren Romane sich wie Flugschriften des Protestes oder der Ablehnung lesen, sind oft völlig gleichgültig gegenüber den Reformen, die sie auslösen. Wenn ein solcher Dichter über die Not anderer weint, dann benützt er ihren Schmerz, um seinen eigenen zu veranschaulichen; wenn er lacht, benutzt er ihre Freude, und wenn er zornig ist, dann bedient er sich ihrer Gewalttätigkeit.