Am Freitag letzter Woche haben in Düsseldorf Verhandlungen zwischen dem Vorstand der Mannesmann AG und dem brasilianischen Sonderbotschafter Edmundo Barbara da Silva über eine Regelung der Wechselaffäre in Brasilien (ZEIT Nr. 10) begonnen. Sie verliefen bisher, so hieß es in der Mannesmann-Zentrale, in „freundschaftlicher Atmosphäre“ und nährten damit die Hoffnung, daß ein Übereinkommen erzielt wird. In einem Interview mit Leo Brawand präzisierte Brasiliens Wirtschafts- und Planungsminister Roberto Campos den Standpunkt der Regierung.

Frage: Herr Minister, der deutschen Tochterfirma von Mannesmann wird vorgeworfen, sie habe sich Kapital auf dem schwarzen Wechselmarkt beschafft und die Wechsel nicht eingelöst. Entstand dieser Markt nicht erst als Folge der galoppierenden Inflation und hat die brasilianische Regierung ihn nicht stillschweigend geduldet?

Campos: Die Regierung hat die Firmen immer gewarnt, sich auf diesem Markt Mittel zu beschaffen, weil das gefährlich war. Außerdem hat sie später ein Kapitalmarkt-Gesetz erlassen, das die Überleitung der Geschäfte auf den parallelen Wechselmarkt in die Legalität ermöglichte. Viele Firmen haben davon Gebrauch gemacht, Mannesmann leider nicht.

Frage: Wenn der sogenannte Parallelmarkt also eine Zeitlang illegal war, dann handelte aber doch auch derjenige illegal, der die Wechsel erwarb.

Campos: Die Companhia Siderurgica Mannesmann handelte illegal und auch der Sparer. Aber die Kapitalanleger waren fast alles kleine Leute. Sie handelten im guten Glauben und im Vertrauen auf den Namen und – die Tradition der Firma Mannesmann. Viele gaben ihre ganzen Lebensersparnisse her, und deshalb konnte die Regierung in dieser Sache nicht untätig bleiben. Inzwischen haben wir auch die Inflation gestoppt: Statt 86 Prozent im Jahre 1964 betrug die Geldentwertung im vergangenen Jahr nur noch 45 Prozent.

Frage: Herzlichen Glückwunsch. Sie wissen aber, daß Mannesmann erklärt, die Wechsel seien von dem früheren CSM-Direktor Serpa ausgegeben und der Erlös der Papiere sei nicht in die Kassen der Firma geflossen.

Campos: Der Bericht unserer Untersuchungskommission kommt zu dem Schluß, daß das Geld aus den Wechseln für die Expansion der Firma in Brasilien verwendet wurde. Auf Grund der Aussagen des früheren Firmenpräsidenten Weiss und des Direktors May ergibt sich weiter, daß die Geschäftsführung der CSM und auch Mannesmann in Düsseldorf von der Sache wußten, wenngleich man vielleicht in Deutschland das Ausmaß nicht voll erkannte. Ob Serpa überdies einen Teil der Wechselerlöse anderweitig verwendet hat, weiß man nicht.