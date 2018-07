Banken schätzen Einlagen – je längerfristig, um so besser. Am langfristigsten sind Spareinlagen – und am teuersten, denn auf sie müssen die höchsten Zinssätze gezahlt werden. Aber das lohnt, denn für eine Bank rangiert die Liquidität ihrer Zahlungsbereitschaft noch über der Rentabilität. Und ein Kreditgeschäft, das auf einer weitgehend auf Spareinlagen bestellten Einlagenstruktur ruht, hat eine besonders gute Grundlage.

Bei der Bayerischen Vereinsbank, München, sind die Spareinlagen 1965 um nicht weniger als 26,5 Prozent angestiegen – auf nunmehr fast Prozent der Gesamteinlagen. Das war natürlich nicht nur allgemeiner Spareifer im Volk; so manche Sparermark blieb auf den Konten, weil die Wertpapieranlage gemieden worden ist. Ein Blick auf die Aktivseite der Bilanz zeigt, daß man sich dessen zumindest bewußt ist: die Debitoren sind nur um 1,8 Prozent angestiegen – bei einer Einlagenzunahme insgesamt um immerhin 8,5 Prozent.

Daß die hinsichtlich ihrer Zinskosten zweitteuersten Termineinlagen dabei um 9,6 Prozent rückläufig waren, dürfte nicht sehr bedauert werden, denn Termineinlagen sind – und das ist nicht jedem geläufig – weniger stabil als die billigsten Einlagen, die eine Bank hat, als Sichtgelder. Diese haben relativ mehr Bodensatz als Termineinlagen, und sie nahmen bei der BV angenehm zu: um 7,7 Prozent insgesamt und um 10,6 Prozent von Kunden.

Man hat Grund zur Zufriedenheit, wenn auch die verhältnismäßig geringe Ausweitung des Kreditgeschäfts eine gewisse Selbstbeschränkung im Ertragsstreben bedeutet: Der Ertrag im laufenden Geschäft nahm etwas langsamer zu als im Vorjahr. Bezüglich der Wertpapierabschreibungen kam man mit einem „blauen Auge“ davon – sie machten etwas über sieben Millionen Mark aus, Aktien und die Bestände der Hypothekenabteilung eingerechnet. Diese und andere neue Belastungen konnten kompensiert werden, und so wird sich die Bank bei dem Dividendenvorschlag (erneut 16 Prozent) auch diesmal nicht schwer getan haben. Bg