Von Horst Vetten

Pyrrhus seufzte bekannterweise nach einigen verlustreich gewonnenen Schlachten: „Noch ein solcher Sieg – und wir sind verloren.“ Auf kuriose Weise ist es letzte Woche der deutschen Eishockeytruppe bei der Weltmeisterschaft in Jugoslawien ähnlich ergangen wie den Mannen des Königs von Epirus. Sie erfocht nämlich Sieg auf Sieg, aber als sie sämtliche Gegner geschlagen hatte, da blieb ihr neben dem bißchen Ruhm nur die Gewißheit, im nächsten Jahr als Lohn dafür so gebeutelt zu werden, daß die Fetzen nur so fliegen.

Es ist nämlich so: durch den Sieg in der Gruppe B – Katzentisch genannt – erwarb sich die westdeutsche Mannschaft das Anrecht, übers Jahr wieder in der Gruppe A mitspielen zu dürfen. Dort trifft sie dann mit den Eishockey-Giganten Sowjetunion, CSSR, Kanada und Schweden zusammen. Mannschaften also, gegen die den Deutschen allemal nichts anderes übrigbleibt, als mit größtmöglichem Anstand zu verlieren.

Nicht einmal die Kleinen aus dem Eishockey-Oberhaus, also Amerika, DDR und Finnland, sind von der westdeutschen Eishockeyauswahl so ohne weiteres zu besiegen. Die Fachleute leitartikeln: „In diesen Spielen entscheidet die Tagesform“, wobei „Tagesform“ als Synonym für „Tagesglück“ gelten mag. So besehen ist der deutschen Mannschaft in Jugoslawien ein Sieg gelungen, dessen sie nicht froh werden kann, weil sie ihn im nächsten Jahr bitter büßen muß, dann nämlich, wenn sie wieder den Prügelknaben für die anderen spielen muß.

Ein Genuß ohne Reue wäre der Gruppensieg in Jugoslawien nur, wenn sich im Deutschen Eishockey-Bund jene Leute durchsetzen, die den Sieg zwar als angenehmen Erfolg hinnehmen, aber auf die Sogenannten Früchte verzichten wollen. Mit anderen Worten: Wir haben zwar gewonnen, aber aufsteigen soll, wem es Spaß macht, sich in der A-Gruppe übers Feld scheuchen zu lassen.“

Dem Vernehmen nach ist das Vorstandsmitglied, Dr. Günter Sabetzki aus Düsseldorf, dieser Ansicht, dem Vernehmen nach aber ist er auch mit dieser Ansicht in nicht allzu großer Gesellschaft. Folglich steht zu befürchten, daß sich die Mannschaft der Bundesrepublik in falschverstandenem Ehrgeiz nächstes Jahr in Wien – das Bild sei erlaubt – den Großen zum Fraße vorwerfen wird. Übersteht sie das einigermaßen unbeschadet, kann sie dann übernächstes Jahr in der Gruppe B wieder den Gruppensieger machen.

Viel vernünftiger wäre es freilich, in Ruhe im dem erfreulichen Erfolg von Zagreb aufzubauen und peu à peu Deutschlands Eishockey wieder an die Weltspitze heranzuführen. Der jetzige Trainer Ed Reigle, Austro-Kanadier, beantwortete die Frage, wie lange er wohl dazu brauchen werde: „fünf Jahre.“