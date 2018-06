Alle Bundestagsfraktionen stimmen mit der Bundesregierung darin überein, daß sie in der von General de Gaulle heraufbeschworenen NATO-Krise in engem Kontakt mit den übrigen Bündnispartnern operieren, aber in zweiseitigen Gesprächen mit Frankreich klären solle, wie in Zukunft der Status der beiden in Deutschland stationierten französischen Divisionen sein und ob sie operativ im Konzept der NATO verbleiben sollen.