Ungestörte Erziehung – Kein Diktat des Stundenplans

Die öffentliche Schule hat es schwer: In fünf oder sechs Stunden des Vormittages soll sie Kindern die grundlegenden Fertigkeiten und Techniken der Zivilisation lehren und sie von Grunderfahrungen allmählich zu Einsichten führen, aus denen ein sicherer Besitz an Kenntnissen ebenso hervorgehen soll wie ein Netz von Grundbegriffen, mit deren Hilfe Heranwachsende in unbekannte Sachverhalte eindringen, immer selbständiger urteilen und schließlich verantwortlich handeln können.

Nun können die Fertigkeiten in der Halbtagsschule nicht anders gelehrt, geübt und erprobt werden als bei kunstvoll oder plump herbeigeführten Gelegenheiten, bei Gelegenheiten somit, denen Gewicht und Risiko des Ernstes fehlen. Jedes Kind weiß, daß die Note, die es von einer Mathematikarbeit heimbringt, allenfalls in den ehrgeizigen Plänen seiner Eltern eine Rolle spielt, sonst aber überhaupt nichts in der Welt zu bewirken imstande ist. Was Wunder, daß vielen Schülern die Unternehmungen der Schule – eines Trockenschwimmkursus sozusagen – nicht einen Zentimeter unter die Haut gehen, sondern höchstens Widerstand auslösen, Widerstand nämlich gegen Zumutungen, hinter denen sie die Willkür von Zeitgenossen wittern, die ihnen nicht sonderlich imponieren?

Nun können in der Halbtagsschule Einsichten nicht anders gewonnen, geklärt und vertieft werden als an mehr oder weniger planmäßig herangeholten Gegenständen, an Gegenständen somit, die ihren Ursprung in Sorgen und Fragen haben, denen die Schüler allermeist entrückt sind. Damit haftet ihnen weithin der Staub eines historischen Dokuments an, eines Textes, hinter dessen Worten das Kind keinen lebendigen Atem oder Herzschlag verspürt.

So gibt die Schule Antworten weiter, indes die Frage, durch die sie ausgelöst wurden, noch nicht wach sein kann; so übermittelt sie Ergebnisse, indes die Aufgaben ein Kind überhaupt noch nicht beunruhigen. Was Wunder, daß vielen Schülern auch die ehrwürdigsten Zeugnisse der Überlieferung gleichgültig bleiben und sie allenfalls zu der erstaunlichen Feststellung veranlassen, daß ihre Lehrer sonderbare Hobbys pflegen und von rätselhaften „Anliegen“ geplagt werden?

Ist die Schule auch der Arbeitswelt abgewandt, als Stätte der Muße nämlich, die Kinder vor dem Duck der Lebensnot bewahrt, so muß die Erziehung doch stets danach streben, lebensnah zu werden, als Anspruch nämlich an die Person.