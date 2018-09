Von Dieter E. Zimmer

Die Zwölf-Uhr-Messe in der Kapuzinerkirche Nuestra Señora de Pompeya, im Zentrum Barcelonas gelegen, unterschied sich am letzten Sonntag nicht nur dadurch von den üblichen ihrer Art, daß das Gotteshaus dem Andrang der Gläubigen (und Ungläubigen) nicht gewachsen war. Auch darin unterschied sie sich, daß die meisten Besucher junge Leute waren, Studenten zumeist; und daß nach Schluß der Messe die Leute nicht gleich gingen, sondern stehenblieben und eine Hymne auf die Muttergottes von Montserrat, die Schutzheilige der spanischen Provinz Katalanien, anstimmten, eine Art Ersatz für die – verbotene – katalanische Nationalhymne.

So war hier alles beisammen: Studenten, Katholizismus und Katalanentum; und vor den Toren der Kirche, auf der kolossalen avenida Generalisimo Franco, wachte auch die Gegenseite, wartete die Staatsmacht, warteten einige hundert Polizisten. Allerdings, durch die „libertad“-Rufe im Anschluß an die Messe, als Studenten und Priester in Gruppen durch die umliegenden Straßen zogen, ließ sie sich an diesem Sonntag nicht mehr reizen – von den Gummiknüppeln wurde im Gegensatz zu den Tagen davor kein Gebrauch gemacht. Die Barceloneser brauchten sich in ihren sonntäglichen Familienspaziergängen nicht stören zu lassen.

Studenten der Universität Barcelona hatten durch ihre Anwesenheit bei dieser Messe dem Kapuzinerorden Dank abgestattet für erwiesene Hilfe. Die Kapuziner ließen dafür – hier wie anderswo in Katalanien – Konzilstexte über das Verhältnis von Staat und Kirche, über Rede- und Versammlungsfreiheit, über die Mitverantwortung des einzelnen an der res publica verlesen. So schloß der erste Teil der bisher schärfsten und in vielem neuartigen Krise in der unruhigen spanischen Studentenschaft.

Die schärfste Krise: weil bis zum Wochenende mindestens sechzig Personen – Studenten, Professoren, Priester, Intellektuelle – verhaftet wurden. Eine neuartige Krise: weil die Studenten nicht wie früher allein waren, sondern den katalanischen Partikularismus und vor allem den katalanischen Katholizismus auf ihrer Seite wußten.

Einige Monate zuvor waren an der Universität Barcelona (fünfzehntausend Studenten) Neuwahlen für den offiziellen Studentenverband angesetzt, die APdE (Asociaciones profesionales de estudiantes) – einen Verband, dessen Vorsitzende von den (wiederum direkt vom Erziehungsministerium ernannten) Rektoren eingesetzt werden, dessen Beschlüsse von den Universitätsbehörden aufgehoben oder modifiziert werden können, der kein Recht hat, politische oder kulturelle Veranstaltungen durchzuführen und der bei den Studenten in entsprechendem Ansehen steht. Zehn der zwölf Fakultäten hatten die Wahlen boykottiert und an ihrer Statt freie Wahlen durchgeführt. Am Mittwoch voriger Woche nun wurden die so gewählten Fakultätsvertreter, fast fünfhundert an der Zahl, heimlich zusammengetrommelt – zu der konstituierenden Versammlung eines freien Studentenausschusses. Gemeinsam zog man, im Vertrauen auf die Sympathien dieses Ordens, in ein Kapuzinerkloster im Südwesten der Stadt, im Stadtteil Sarriá.

Als Zeugen wurden die Vertreter einiger Zeitungen, einer amerikanischen und einer internationalen Studentenorganisation und eine Reihe von sympathisierenden Professoren und Intellektuellen hinzugebeten, darunter die katalanischen Schriftsteller Salvador Espriu, José Goytisolo, Joan Oliver; die Maler Antonio Tapies und Rafols Casamada; der Verleger und Dichter Carlos Barral; der fast achtzigjährige, hochangesehene Präsident des katalanischen Sprachinstituts, Rubió; der Dekan des Architekturkollegs, Antonio Moragas; García Calvo, einer der fünf Professoren, die im Anschluß an die Unruhen vom Februar 1965 von der Universität Madrid entfernt worden waren.