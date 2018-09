Königliche Hoesch-Union – mit diesem Spitznamen belegte ein Spaßvogel den sich an der Ruhr abzeichnenden neuen Stahlriesen, der die beiden Nachbarn Hoesch AG und Dortmund Hörder Hüttenunion AG mit dem Segen der Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N. V. vereint. Es wird allerdings keine eigentliche Fusion sein, denn aus steuerlichen Gründen haben sich die beiden Partner für einen Betriebsüberlassungsvertrag entschieden. Die Werksanlagen der Hüttenunion werden an Hoesch verpachtet, während die Hüttenunion als Holding und Vermögensverwaltung der Beteiligungsgesellschaften bestehen bleibt. Diese Konzeption, erklärte Hüttenunions-Chef Dr. Friedrich Hardars, komme in ihrem Effekt einer Fusion gleich.

Rund 150 000 freie Aktionäre von Hoesch sollen diesem Schritt jetzt ihren Segen geben, während die Aktionäre der Hüttenunion aufgefordert werden, ihre Aktien im Verhältnis 10 zu 7 in Hoesch-Papiere umzutauschen. Dann schließlich muß noch die bei Hoesch erforderliche Kapitalerhöhung von 375 auf 570 Millionen Mark genehmigt werden, von der die Aktionäre ausgeschlossen sind. Die bisher an der Hüttenunion beteiligte Nederlandsche Hoogovens wird ihre Aktien ebenfalls im Verhältnis 10 zu 7 in Hoesch-Papiere umtauschen und dann mit 15 Prozent an dem neuen Konzern beteiligt sein.

Nach dem Eindruck in der Konzernspitze bei Hoesch kann kaum ein Zweifel bestehen, daß die Aktionäre diesen Schritt gutheißen werden. Nach den Hauptversammlungen will man denn die Ehe vollziehen.

Schwierig war es nach Ansicht des Generaldirektors des Hoesch-Konzerns, Dr. Willy Ochel, das angemessene Umtauschverhältnis zu finden. In dem Kurs der Hüttenunions-Aktien habe man bis zu einem gewissen Grade schon die Zukunft mitbewertet, nachdem dieses Unternehmen lange zu den Sorgenkindern des Ruhrreviers gehört habe. Bis vor Jahresfrist sei pro Aktie nur acht Mark verdient worden, erst im letzten Jahr seien es etwa 10 Mark gewesen. Im Gegensatz dazu habe der Gewinn je Aktie bei Hoesch 19 Mark und im letzten Jahr 17 Mark betragen, wobei das Ergebnis von Hoesch noch durch einige Sonderfaktoren wie Stillegungskosten, Sonderabschreibungen auf das Bergbauvermögen und Anlaufkosten der Bandstahlproduktion in Hamm belastet gewesen sei. nmn.