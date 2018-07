„Georges Rouault“ (Frankfurt, Kunstverein): Rouault ist der einzige unter den großen französischen Malern des zwanzigsten Jahrhunderts, dessen Werk in Deutschland noch nie in größerem Umfang gezeigt wurde. Nur der großartige graphische Zyklus „Miserere et Guerre“ (für dieses Werk hätte er den Friedensnobelpreis verdient) war bei uns mehrfach zu sehen. In den großen Fauvisten-Ausstellungen war Rouault mit einzelnen frühen Bildern vertreten, und die späteren Gemälde wurden regelmäßig herangezogen, wenn sakrale Kunst, zur Diskussion stand. Wegen seiner religiösen Thematik erscheint er den einen als ein Anachronismus, während die anderen, die eine religiöse Kunst auch in der Gegenwart für legitim halten, sich auf Rouault als Kronzeugen berufen.

Die Ausstellung, die bis zum 27. März in Frankfurt bleibt und vom Hamburger Kunstverein übernommen wird, vermeidet jede einseitige Akzentuierung. Sie bringt Proben aus allen Schaffensphasen und Themenbereichen, rund hundert Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen, darunter vierzig „Unvollendete Werke“ aus der Sammlung der Oeuvres inachevées, die 1963 von der Familie Rouault dem französischen Staat geschenkt wurden und 1964 im Louvre ausgestellt waren, außerdem eine Auswahl aus der Graphik, Porträts von Moreau und Baudelaire und die Lithographien zu den Souvenirs intimes von 1927.

Das früheste Bild, „L’Enfant Jésus parmi les Docteurs“ von 1894 (das Bild kam fünfundzwanzig Jahre später als erstes Gemälde von Rouault in ein Museum, und zwar nach Kolmar), kann man als Hommage an seine beiden Lehrer betrachten: Gustave Moreau und Rembrandt. Es folgt, um 1900, eine realistische, sozial engagierte Periode, mit Dirnenporträts, Akrobaten, Tänzerinnen, Pariser Kleinbürgern. „Dieser Unglückliche rückt von Rembrandt ab, um sich in die Finsternis zu stürzen“, schreibt sein Freund Bloy; sein Roman „Femme pauvre“ lieferte Rouault die literarischen Vorbilder für „Monsieur et Madame Poulot“. Rouault bleibt bei der finsteren Thematik, nur daß er die von Bloy und anderen Kritikern monierte „vulgarite“ in die Region der legenda aurea und der christlichen Heilslehre transzendiert.

Stationen auf diesem Weg sind die „Flüchtlinge, genannt Exodus“ von 1911 und „Vorstadt der langen Leiden“ von 1914. Die künstlerischen Mittel für die Transmutation des Profanen ins Legendäre findet Rouault in der mittelalterlichen Glasmalerei. Seine pastosen Farben haben die Intensität von Kirchenfenstern, die breiten dunklen Konturen entsprechen den Bleiverglasungen. „Ich denke an die Rose von Chartres, die ich nicht kenne.“ Bis zuletzt, bis zu dem Gesicht der „Sarah“, das er in seinem Todesjahr 1956 malte, lebte Rouault im Zeitalter der Kathedralen, eingedenk der Maxime seines Lehrers Moreau: „Es ist besser, sich auf seine eigene Art als auf die eines anderen zu täuschen.“

„Ewald Mataré“ (Köln, Kunstverein): Köln besitzt viele Werke von Mataré, die vier Bronzetüren am Südportal des Doms, den Lochner-Brunnen im Wallraf-Richartz-Museum, den Taubenbrunnen auf dem Domplatz, die Türen für den Gürzenich und für die Hohenlinder Unterkirche. Der Kölnische Kunstverein widmet dem im März 1965 verstorbenen Bildhauer eine Gedächtnisausstellung mit fünfzig Skulpturen, neunzig Holzschnitten und fünfzig Aquarellen. Bemerkenswert in diesem stilistisch oft unentschiedenen Oeuvre sind die Tierskulpturen, aus den zwanziger Jahren. Das Motiv der Liegenden oder Stehenden Kuh wird auf die Grundform reduziert, Gestalt als plastisches Ornament und als Idol, im Sinne der prähistorischen Kunst, verstanden. Durch die jahrzehntelange Wiederholung der Tiermotive verflüchtigt sich, was anfänglich als „Zeichen einer Kuh“ essentiell gemeint war, im Dekorativen, zuweilen im Kunstgewerbe. Seit 1938 treten sakrale Themen in den Vordergrund. Die Ausstellung dauert bis zum 11. April.

Gottfried Sello