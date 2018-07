Die Amerikaner in Südvietnam kämpfen auf dem Vulkan. Wieder einmal geriet das Militärregime in Saigon ms Wanken. Wie so oft in den letzten zwei Jahren fuhren Panzer in der Hauptstadt auf — nicht etwa gegen die Vietcongs, sondern zum Schütze vor Gegnern aus den eigenen Reihen. In der alten Kaiserstadt Hue demonstrierten Studenten und Soldaten gegen die Regierung. Im amerikanischen Stützpunkt Danang wurde ein Generalstreik ausgerufen. Sind die Tage des Ministerpräsidenten Ky gezählt? Neun Monate ist Vizeluftmarschall chef, länger als jeder andere Premierminister in der Zeit nach Diem. Seit der Konferenz auf Honolulu, wo er von Präsident Johnson öffentlich geehrt wurde, war sein Prestige so gewachsen, daß er sich vorige Woche mächtig genug fühlte, seinen gefährlichsten Rivalen auszuschalten. Er brauchte nur mit seinem Rücktritt zu drohen, um acht von den zehn höchsten Generalen auf seine Seite zu ziehen. Das Nachsehen hatte Generalmajor Nguyen Chan Thi, bisher einer der mächtigsten Männer in Südvietnam. Thi hatte sich um Anordnungen aus Saigon nie sonderlich gekümmert. Als selbstherrlicher "Warlord" regierte er die fünf nördlichen Provinzen. Die Amerikaner trauten ihm nie ganz über den Weg, weil er sich der Gunst des militanten Buddhistenmönches Tbich Tn ten Priesters, der seine antikatholischen, antiamerikanischen und neutralistischen Neigungen nie verhehlt hat. Sobald dieser Mönch seine Anhänger auf die Straße schickte, war bisher noch das Schicksal jeder Regierung besiegelt.

überraschend, wenn er, die Buddhisten hinter sich, mit ihm ergebenen Parabataillonen zum Gegenschlag ausholte. Es mangelt ihm weder an Mut noch an Ruhm. Schließlich war er es, der 1960 als erster gegen den Diktator Diem zu putschen wagte, damals freilich ohne Erfolg. Bleibt Thi im Lande, so wäre es nicht