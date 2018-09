Inhalt Seite 1 — Mit Gewehr und Angelrute Seite 2 Auf einer Seite lesen

Passionierten Jägern wird in der Tschechoslowakei ein Kurzurlaub mit drei- bis fünftägiger Hochwildjagd geboten Hirsche und Rehe sind auf dem Abschußplan. Die Preise, in denen außer der Abschußtaxe und der An- und Abreise alles inbedriffen ist, bewegen sich zwischen 200 und 500 Mark. Jäger, die außerdem noch mit der Angelrute hantieren wollen, haben auch dazu Gelegenheit. Für den fünftägigen Urlaub eines solchen Anspruchs muß man dann freilich 920 Mark anlegen.

Lockmittel Zobten

Die polnischen Verwaltungsbehörden in Niederschlesien wollen, wie die Breslauer Zeitung „Slowo Polskie“ berichtet, den südlich von Breslau gelegenen Zobten (718 Meter) zu einem touristischen Zentrum machen. Zu diesem Zweck wird gegenwärtig in Silingtal, am Fuße des Zobten, der verwahrloste Park erneuert und am Ortsrand ein Restaurant mit einem Übernachtungspavillon gebaut.

Die Schweiz auf einen Blick

Alle Erfordernisse des modernen Verkehrs berücksichtigt eine neue Schweizer Reisekarte, die soeben im Polyglott-Verlag erschienen ist. Die Karte zeigt Autobahnen, Fern-, Haupt- und Nebenstraßen, Berge, Flüsse, Pässe, Seen, Campingplätze sowie viele Sehenswürdigkeiten. Trotz der Fülle der Angaben wirkt die Karte dank des Mehrfarbendrucks klar und übersichtlich.

Blumenpflücken in Holland

Im Tulpengebiet von Lisse in Holland wird im April erstmals die Frühlingsblüte programmiert. Der Verkehrsverein von Lisse bietet zwischen 14. und 28. April auf Vorbestellung ein zwei- oder dreitägiges Pauschalarrangement für Autofahrer, in dem für 75 bis 120 Mark eingeschlossen ist, was Touristen von Holland erwarten, zuvörderst ein Dach über dem Kopf (daß Leute zur Tulpenzeit schon im Auto schlafen mußten, bekümmert den Verkehrsverein jetzt noch), selbstredend das einstündige Frühstück, Blumen in vielerlei Zubereitung: auf den Feldern, durch die eine Rundtour markiert wird, in der Ausstellung des Keukenhofs, in der Versteigerung in Aalsmeer, in der Form eines Blumenfestes und der Dekoration bei einem Festessen, und schließlich – nach einigen Inklusiv-Besichtigungen – darf man sich einen Blumenstrauß auf den Feldern selber abschneiden. Wieder ist eine geheime Regung aufgespürt ...