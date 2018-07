"Olle Kamellen in neuer Verpackung xmd neue Intrigen nach alter Machart", nannte der SPD Vorsitzende Willy Brandt die von der ZEIT veröffentlichten Vorwürfe aus den eigenen Reihen gegen seinen Stellvertreter Herbert Wehner. Brandt lehnte es für seine Partei ab, sich mit diesem "Machwerk" auseinanderzusetzten. Dennoch äußerten sich im Laufe der Woche führende Politiker der SPD — unter ihnen auch Wehner — zu den erhobenen Vorwürfen.

mit der "Welt" seine anonymen Kritiker als "Techniker der Verleumdung, des Krieges und Rufmordes im Dunkeln". Wehner räumte ein, daß er manchmal in harte politische und methodische Auseinandersetzungen gerate: "Ich selber habe dabei sicher auch Fehler gemacht. Mein Temperament geht, wenn man so sagen darf, mit mir durch " freunde waren ebenso leidenschaftliche Solidaritätsbekundungen wie auch Stimmen vorsichtiger Kritik am politischen Wirken Wehners. Der SPD Fraktionsyorsitzende Erler bezeichnete die Angriffe als "Unfug". Der nordrheinwestfälische SPD Vorsitzende Kühn über Wehner: "Seine Leidenschaft ist nicht nur seine Stärke, sondern auch seine Schwäche Kritik zur Rolle Wehners äußerte der schleswig holsteinische Landesvorsitzende Steffen: "Ein Mann, Wehner, macht die Politik, und andere werden provinzialisiert " durch die ZEIT wurde in 4er SPD sehr unterschiedlich gewertet. Brandt erklärte in seiner ersten Stellungnahme: "Veröffentlichungen solcher Art dienen allenfalls einem fehlgeleiteten Sensationsbedürfnis Dagegen begrüßte der Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Friedrich Schäfer, den Abdruck des Memorandums ebenso wie der hessische Sozialminister Hemsath, der bayerische Vorsitzende Gabert und der schleswigholsteinische SPD Führer Steffen.

ter denke ich daran, Feierabend zu machen " Wehner bezeichnete in einem Interview Unter den Äußerungen seiner ParteiDie Veröffentlichung des Pamphlets Herbert Wehner zur "Welt": "Mitun