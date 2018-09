Inhalt Seite 1 — Politisches Risiko bringt Zinsen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Jahre 1958 hatte die Anglo American Corporation of South Africa, Limited (AAC), unter Führung der Deutschen Bank eine Wandelanleihe aufgelegt, die sich nachträglich als eine gute Anlage erwies. Die Anleihestücke sind inzwischen (1963) sämtlich in Aktien umgetauscht worden, wobei den Zeichnern Kursgewinne zuflössen. Der Erfolg dieser Emission dürfte sowohl die AAC als auch die Deutsche Bank ermutigt haben, wieder eine Anleihe anzubieten, diesmal unter Mithilfe von Schweizer Banken. Anders wird der Anleihebetrag von 100 Millionen wohl auch kaum unterzubringen sein. Die Emission ist in ihrer Art neu auf dem deutschen Kapitalmarkt. Deshalb möchte ich, meine verehrten Leser, Ihnen Licht und Schatten dieser Anlage aufzeigen.

An den internationalen Kapitalmarkt wendet sich diesmal nicht die ACC direkt, sondern ihre 1960 nach südafrikanischem Recht gegründete Tochtergesellschaft, die heute Highveld Steel and Vanadium Corp. Ltd., Johannesburg. Die ACC ist maßgeblich im südafrikanischen Kohle- und Erzbergbau engagiert und will jetzt in Witbank ein Stahl- und Vanadiumkombinat errichten. Der Plan ist von einer Reihe internationaler Experten auf seine Durchführbarkeit geprüft und für gut befunden worden. Seine Verwirklichung wird rund 117 Millionen Rand (1 Rand etwa 5,60 Mark) kosten. Das gegenwärtige Highveld-Aktienkapital beträgt 10 Millionen Rand, für 47,5 Millionen sind private und öffentliche Aktienemissionen vorgesehen. 38,5 Millionen sollen durch Auslandsanleihen aufgebracht werden. Damit wird jetzt der Anfang gemacht.

Das Werk dürfte 1968 seine Tätigkeit aufnehmen. 1970/71 soll die veranschlagte Produktion etwa 10 500 Tonnen Vanadinpentoxyd in Schlackenform und 435 000 Tonnen Roheisen betragen. Kapazitätserweiterungen sind jederzeit möglich. Vanadiumstahl findet zunehmend in der Flugzeug- und Raumfahrtindustrie Verwendung. Sein Bedarf steigt ständig. Schon jetzt läßt sich für die kommenden Jahre ein Fehlbedarf errechnen. Deshalb war es möglich, Verträge für den Verkauf der gesamten bis 1971 anfallenden Produktion auf internationalen Märkten abzuschließen.

Die ACC, die über jahrzehntelange Erfahrung in der industriellen Betätigung auf dem Boden Afrikas verfügt, dürfte in der Lage sein, aus der Neugründung eine gewinnbringende Gesellschaft zu machen. Dies um so mehr, als Highveld auf einem besonders zukunftsträchtigen Gebiet tätig sein wird. Der „Pferdefuß“ liegt meiner Ansicht auch nicht in der Wirtschaftlichkeit der Anlage als vielmehr in dem politischen Risiko. Niemand wird bestreiten, daß Kapitalanlagen in Südafrika mit höheren Risiken verbunden sind, als dies in Mitteleuropa oder in Nordamerika der Fall ist. Bislang ist es zwar der Südafrikanischen Union gelungen, ein Höchstmaß an politischer und wirtschaftlicher Stabilität zu erhalten. Die politischen Auseinandersetzungen spielen sich ausschließlich in den Anliegerstaaten von Südafrika ab. Im Hoheitsgebiet der Union selbst sorgt eine strenge Gesetzgebung dafür, daß die weiße Minderhei: nicht in Gefahr gerät, von der schwarzen Bevölkerung majorisiert zu werden. Ob das ein Dauerzustand sein kann und wann sich der bisherige Status des schwarzen Bevölkerungsteils ändern wird, ist eine politische Frage, die sich jeder Anleger, der Geld in Südafrika investiert, selbst beantworten muß.

Die ACC-Gruppe ist sich dieser besonderen Problematik offensichtlich bewußt gewesen. Sie hat deshalb alles an Sicherheiten für die Anleihe aufgeboten, was sie aus eigener Kraft geben konnte. Und auch die südafrikanische Regierung, eifrig bemüht Auslandskapital ins Land zu ziehen, hat das ihrige dazu getan.

Sehen wir uns deshalb an, was geboten wird. Das Verkaufsangebot geht offiziell über 6 1/2prozentige Teilschuldverschreibungen mit abtrennbaren Optionsscheinen zum Bezug von Stammaktien der Highveld Steel und Vanadium Corp. Ltd. unter der Garantie der ACC und der De Beers Consolidates Mines, Ltd., größter Diamantenkonzern der Welt. Beide Firmen haben die Garantie für die ordnungsmäßige Zahlung von Zinsen und Rückzahlung der Anleihe sowie für die Durchführung der Option übernommen. Das bedeutet: Wenn es mit Highveld irgendwie nicht klappen sollte, erleiden die Anleihebesitzer dadurch keinen Nachteil.

Das sogenannte Währungsrisiko wurde ausgeschaltet. Zinsen und Kapital werden bei Fälligkeit in Mark bezahlt. Die Anleihegläubiger sind jedoch berechtigt, diese Zahlungen in südafrikanischer Währung zu einem festen Umrechnungskurs von 1 Rand = 5,60 Mark zu verlangen. Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen an nicht ständig in der Republik Südafrika ansässige Personen ohne jeden Abzug irgendwelcher Art von der Republik Südafrika. In der Bundesrepublik werden die Zinsen ohne jeden Abzug ausgezahlt, sie unterliegen bei dem einzelnen Anleihebesitzer der Tarifbesteuerung. Als Auslandsemission ist die Anleihe von der deutschen Kuponsteuer befreit. Der Finanzminister von Südafrika hat seine Zustimmung zum Transfer aller Zins- und Tilgungsbeträge gegeben. Außerdem erlaubt er ohne Einschränkung die in den Anleihebedingungen vorgesehene Option auf Aktien von Highveld, auf die gleich näher eingegangen wird.