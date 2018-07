Inhalt Seite 1 — ZEIT-BERICHTE AUS DER FORSCHUNG Seite 2 Auf einer Seite lesen

Krebsförderndes Metall im Tabakrauch

Neben der krebserzeugenden Substanz Benzpyren enthält der Zigarettenrauch auch noch Nickel, das die Eigenschaft besitzt, den biochemischen Mechanismus lahmzulegen, der normalerweise für eine Entgiftung des Benzpyrens im Organismus und damit für einen natürlichen Schutz vor dem kanzerogenen Stoff sorgt.

Diesen Verdacht äußerte Professor William Sunderman in einem Bericht, der Anfang dieser Woche von der American Cancer Society veröffentlicht wurde. Dr. Sunderman untersucht gemeinsam mit den Pathologen Dr. Raymond Hackett und Dr. Bertram Calhoun an der Universität Florida die biochemische Wirkung von Metallen in lebenden Zellen. In der letzten Zeit konzentrierte sich das Forscherteam besonders auf Nickel, von dem man weiß, daß es bei Ratten Tumoren hervorruft.

Es stellte sich heraus, daß Lungen und Leberzellen von Ratten, die Nickel carbonyl eingeatmet hatten, aufhörten, das Enzym Benzpyren hydroxylase zu produzieren. Dieses Enzym zersetzt und entgiftet dadurch die stark kanzerogene Substanz Benzpyren. Nickel ist demnach vermutlich selbst nur auf indirektem Wege krebserzeugend.

Spuren von Nickel sind auch im Zigarettenrauch enthalten, und es ist möglich, daß das Metall hier ebenfalls die Rolle des Wegbereiters für das gefährliche Benzpyren spielt, das mit dem Rauch in die Lunge gelangt.

Magnetische Bremse

Mit Magneten sollen künftig Raumschiffe bei ihrer Rückkehr zur Erde gebremst werden. Diesen Vorschlag wird eine Forschergruppe der Northwestern University in Chicago bei einer demnächst stattfindenden Konferenz über Plasma-Dynamik machen.