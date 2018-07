Richard Matthias Müller: Über Deutschland. Walter Verlag, Freiburg im Breisgau; 174 S., kartoniert 9,80, Leinen 15,– DM.

Diesem Buch liegt die Annahme zugrunde, daß ein Vater sich mit seinem Sohn in hundertdrei Zwiegesprächen über Deutschland unterhält. Vor allem der Vater ist ein eigenwilliger Kopf. Seine Meinungen unterscheiden sich von den landläufigen, und auch die Wahl seiner Worte ist ungewöhnlich. Am liebsten überrascht er den Sohn – und den Leser natürlich. Es ist viel krauses Zeug in diesen Dialogen, aber wer einige Geduld aufbringt, wird hier Stoff zum Nachdenken finden. gri