Wieder einmal ist der Streit darüber entbrannt, ob die Abschreibungssätze langfristig gleichbleibend festgelegt oder ob sie, je nach den konjunkturpolitischen Erfordernissen, variabel gestaltet werden sollen. Nach den Plänen der Bonner Ministerien wäre künftig mit einem häufigen Wechsel zwischen höheren und niedrigeren Abschreibungssätzen zu rechnen, wobei die neuen Sätze freilich jeweils nur für neu in Angriff genommene Investitionen gelten würden.

Gegen eine solche Lösung sollte nicht eingewandt werden, daß die Unternehmen hierzulande in Sachen der Selbstfinanzierung ganz allgemein (und speziell hinsichtlich der Abschreibungsmöglichkeiten) gegenüber ihren Auslandskonkurrenten benachteiligt seien. Nicht darum geht es, sondern um die Ermöglichung einer größeren Flexibilität, wobei das restriktive „Zudrehen“ der Schraube die Voraussetzung abgibt für ein späteres „Wiederaufdrehen“, als Anreiz zu neuen Investitionen – und umgekehrt.

Zur Frage, ob in der Bundesrepublik zuviel oder zuwenig an Selbstfinanzierung durch die Finanz- und Wirtschaftspolitik zugelassen worden sei, hat Professor Erhard vor fünf Jahren (in einer Ansprache vor Wiener Industriellen) einmal gesagt, er sei durchaus bereit, sich einer kritischen Wertung anzuschließen, „nämlich in dem Sinne, daß ich zugebe, dieser Prozeß der Vermögensbildung müsse heute als abgeschlossen gelten“. So kann man’s also auch sehen... et