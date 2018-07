Inhalt Seite 1 — „Am Leben ist nicht viel dran“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Arnold Gehlen: Studien zur Anthropologie und Soziologie. Verlag Luchterhand, Neuwied, Soziologische Texte, Band 17; 355 S., 28,– DM.

Der Lehrstuhlinhaber für Soziologie an der Technischen Hochschule Aachen, Arnold Gehlen, legt hier in einem Sammelband eine Reihe seiner philosophischen und soziologischen Schriften vor.

Gehlen steht mit seiner Methodik und seinen Theorien der Anthropologie in der Bundesrepublik auf einsamer Warte. Er gibt sich als Kämpfer. Natürlich stößt jemand in unserem Lande auf Widerstand, wenn er erklärt, auf jede Metaphysik verzichten zu wollen, wenn er in seiner Philosophie seine Fragen allein pragmatisch behandeln will.

In „Zur Systematik der Anthropologie“ gibt der Autor eine Einführung in seine Vorstellungen über diese Wissenschaft. Störend wirken in diesem Essay die Hinweise auf sein eigenes, zuerst 1940 erschienenes Buch „Der Mensch“, mit dessen Paragraphen der Autor dauernd sich selbst erklärt, und vor allem – die Längen. Vielseitig erscheinen hingegen die Perspektiven, die er in seinen soziologischen Schriften eröffnet, ob dank oder trotz der philosophischen Ansätze, mag dahingestellt bleiben. Wobei ich keineswegs – im Gegensatz zu vielen seiner Gegner – etwa die „Transzendenz“, die „Seele“, den „Geist“ oder gar das „Wesen“ bei Gehlen vermisse. Im Gegenteil. Es läßt sich jedoch manches, besonders auch in der Philosophie (wenn man Wert darauf legt, gelesen zu werden) auf drei anstatt auf dreißig Seiten sagen.

In fast „populärer Aufdringlichkeit“ (Gehlen) werden Hauptgedanken seiner Anthropologie durch seine beiden Veröffentlichungen in Rowohlts Deutscher Enzyklopädie inzwischen schon in weitesten Kreisen benutzt. Begriffe wie „Antriebsüberschuß“, da der Mensch über Minimalbedürfnisse hinausstrebe, Fehlen von Instinktsicherheit, entsprechendes Nichtfestgelegtsein und demgemäße Entlastung, die „Handlungsfähigkeit“ des Menschen, Drehpunkt der Gehlenschen Theorie, von ihr ließen sich alle geistigen Leistungen überhaupt verstehen, sind – obwohl sich der Autor verkannt vorkommt – inzwischen doch bekannt.

Den Artikel „Über die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung“ liest man mit Vergnügen. Gehlen demonstriert nämlich, daß die Feststellung von den Produkten des Menschen, die dessen Führung entglitten, sich verselbständigt hätten und nun umgekehrt ihren Creator beherrschten, eine Ahnenreihe hat. Sie heißt: Fichte, Marx, Schelling, Feuerbach, Freud, Fromm.

