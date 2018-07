Inhalt Seite 1 — Das Kindertaschenbuch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Taschenbücher für Kinder und Jugendliche haben sich gemausert. Zwischen Angebot und Nachfrage wie zwischen Mühlsteinen zu realistischer Gestalt poliert, haben sie Ehrgeize begraben, Unmögliches aufgegeben und aus dem Rest tapfer und geschickt das Beste gemacht.

Wenn man die beiden wichtigsten und produktivsten Reihen überblickt (Arena und Maier Ravensburg), so stellt man gleiche Probleme und Auswege fest: die sogenannten Kinder-Klassiker verkaufen sich schlecht. Sie sind zwar billig (weil der Verlag niemandem Nachdruckhonorare zahlen muß), aber bereits in so zahlreichen Ausgaben vorhanden, daß eine weitere Edition zwar ehrenvoll, aber doch recht unwirtschaftlich wäre. Und die sogenannten modernen Elite-Autoren kaufen sich schlecht ein. Sie sind im Taschenbuch nur mit ein paar Am-Rande-Titeln vertreten (Kästner mit einer Nacherzählung, Krüss mit verarbeiteten Fernsehsendungen und gerafften Anthologien), weil die Original-Verlage viel intensiver als bei der „erwachsenen“ Belletristik von ihren Stars leben und sie an sich binden.

Immerhin: jeder der beiden Verlage kann stolz auf ein halbes Dutzend Titel hinweisen, die auf den Bestlisten des Jugendbuchpreises vertreten waren. Das heißt: es gibt gute Durchschnittsqualität, aber nicht im Original, sondern als Lizenzausgabe, wobei die Taschenbuchausgabe die des Originals oft bei weitem übertrifft. Wenn es also auch wenige Originalausgaben gibt, so doch viele Original-Leser.

So ergibt sich das Programm: nicht „exempla classica“ fürs Kind, keine Elite-Liste, sondern „Schwerpunkt auf gute und spannende Erzählungen“ (Arena) und „Erzählungen, die im guten Sinne modern sind und den Kindern Freude machen“ (Maier).

Beim Taschenbuch enthüllt sich der Geschmack der Kinder direkter als bei den anderen Jugendbüchern. Die Leser zwischen sieben und fünfzehn Jahren kaufen sich ihre Taschenbücher selber oder wünschen sie sich als Mitbringsel, auf das sie des niedrigen Preises wegen mit ziemlicher Sicherheit hoffen dürfen: Arena-Bände kosten 2,50 DM, der Doppelband 3,80 DM, Bildbände 3,– DM; Maier-Taschenbücher bekommt man für 2,40 DM.

Taschenbücher müssen also den Kindern und nicht den schenkenden Erwachsenen gefallen, wenn sie Erfolge sein sollen. Dabei scheint ein erfreulich guter Geschmack vorzuherrschen, der es den Verlagen leicht macht, ihr Ziel „Spannung bei bester literarischer Qualität“ zu verwirklichen. Bestseller sind zum Beispiel: PearlS.Bucks „Drachenfisch“, Strätlings „Manitus rote Söhne“, Thomas’ „Schwestern schenkt der liebe Gott“, Ursula Wölfeis „Fliegender Stern“ und Rosemary Sutcliffs „Bruder Staubfuß“.

Schlechter verkaufen sich phantasievolle bis phantastische Geschichten und Sachbücher, die sich schon zu sehr an Wiß- und Sensationsbegier der Erwachsenen richten.