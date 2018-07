Von Uwe Nettelbeck

Ein deutscher Verlag kann sich rühmen, die erste vollständige Monographie über einen Maler publiziert zu haben, der die abendländische Bildende Kunst wie kaum ein anderer inspiriert hat –

Charles de Tolnay: „Hieronymus Bosch“, Photos und Bildgestaltung von Max Seidel; Holle Verlag, Baden-Baden; 332 und 128 S., 168,– DM.

Über das Leben des Hieronymus Bosch liegen nur wenige verläßliche Informationen vor. Man weiß, daß er von etwa 1450 bis 1516 abseits der damals bedeutenden Kunstzentren Brüssel, Antwerpen, Delft, Brügge, Haarlem und Tournai in s’Hertogenbosch lebte, einer zu jener Zeit wohlhabenden und wichtigen Handelsstadt der Niederlande, in der allerdings die schönste gotische Kirche Hollands stand, die Johannes-Kathedrale; daß er mit Aleyt van der Mervenne verheiratet war, einer reichen Patrizierin, die ihm ein Schlößchen und die materielle Unabhängigkeit in die Ehe brachte; man weiß schließlich, daß die 1318 gegründete Laienbruderschaft Unserer Lieben Frau von s’Hertogenbosch ihn als Mitglied führte. Diese Bruderschaft stand in Opposition zum herrschenden Klerus und suchte, darin der späteren Reformation verwandt, den Weg zu einer Erneuerung des korrumpierten religiösen Lebens.

Viele Schlüsse lassen diese Informationen nicht zu. Daß Bosch, als er anfing zu malen, sich keiner der bestehenden Kunstschulen verpflichtet fühlte, sieht man ohnehin, daß seine Frömmigkeit eher die eines Aufklärers als eines treuen Anhängers der römischen Kirche war, ebenso; allenfalls die Tatsache, daß ein Privatvermögen ihn in den Stand setzte, zu malen wie und was er wollte, könnte einen auf Hintergedanken bringen. Ich glaube, daß jene Kunsthistoriker, die Bosch ohne viel Umstände der religiösen Inbrunst bezichtigen, ein bißchen übertreiben. Ich stelle mir lieber vor, daß er gern und gut gelebt hat, daß jene Aleyt nicht nur reich, sondern auch hübsch war, daß ihm seine eigenen Bilder sehr gut gefallen haben – die fixe Idee, daß Bilder wie die seinen nur unter Schweiß und Tränen und im Clinch mit der gläubigen Verzweiflung entstehen können, daß ein Künstler wie er, obwohl ein Großer des Mittelalters noch, eine Art Geißlerleben gefristet haben soll, verträgt sich schlecht mit der Gewißheit, daß Bosch auch ein großartiger Manierist war, der das Süße und das Schreckliche, die zarten Mädchen und die aparten Gespenster mehr liebte als die Topoi der linienfrommen Devotionalien-Malerei.

Charles de Tolnay, dessen 1937 zum erstenmal erschienene und sehr anerkannte Arbeit über Bosch in der vorliegenden Ausgabe nahezu unverändert nachgedruckt ist und den seine Neigung zu Vokabeln wie Sendung, Vision und Gesamtschau als einen der Leichtfertigkeit unverdächtigen Zeugen, ausweist, formuliert am Ende seines Essays einen Kompromiß: „Zugleich angezogen von den Freuden des Fleisches und verführt durch die Verheißungen der Askese, zu gläubig, um der Ketzerei zu verfallen, aber zu hellsichtig, um nicht die Verfehlungen des Klerus und die Schlechtigkeiten der Welt zu durchschauen, geblendet von der Schönheit und den Wundern der Natur und nicht willens, ihr göttlichen oder menschlichen Wert zuzuerkennen, sich begnügend mit der ‚Docta ignorantia‘, enthüllt Bosch die Widersprüche seiner Epoche und macht sie zum Thema seines künstlerischen Schaffens...“

Es läßt sich, daran ist kein Zweifel, Boschs Oeuvre auf einen gemeinsamen Nenner nicht bringen: Die rein religiösen Sujets überwiegen zwar nicht, aber sind doch so zahlreich, daß man ihn auch einen Ikonographen nennen könnte; die profanen und phantastischen Sujets, die er wahrscheinlich bevorzugte, lassen es zu, seine Miniaturen unter die realistischen Werke einzureihen; die meisten Bilder aber, unter ihnen vor allem die großen Triptychen, kombinieren religiöse mit weltlichen und makabren Motiven, so daß die Folgerung möglich ist, es sei ihm um den Ausdruck jener von Tolnay erwähnten Antagonismen des späten fünfzehnten Jahrhunderts gegangen.