Von Friedrich Andrae

Herbert Franke und andere (Herausgeber): Saeculum Weltgeschichte. Band 1: Ursprung und Frühkulturen. Primäre Zentren der Hochkultur. Weltgeschichtliche Berührungszonen. Herder-Verlag, Freiburg; 696 Seiten, Subskriptionspreis 73,– DM.

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts begann als erster in der neueren Historiographie Georg Hornius aus Leiden das „globale Panorama der Völkerwelt“ universalhistorisch zu verstehen, indem er auch die Geschichte Chinas und des präkolumbianischen Amerika berücksichtigte. Die Aufklärung hat diese welthistorische Perspektive beibehalten und, bis hin zu Schillers Antrittsvorlesung im Revolutionsjahr 1789, versucht, die neuen Ideen von Fortschritt und Freiheit auch in der auf die Historie der ganzen zivilisierten Welt ausgedehnten Geschichtsbetrachtung sichtbar zu machen: Das Abendland begann, über die eigene Welt hinauszublicken. An Stelle eines wesentlich auf die lateinische Christenheit konzentrierten Geschichtsbildes wurde ein alle Kulturen der Menschheit umfassender Horizont entworfen.

Von der Prämisse ausgehend, „Weltgeschichte in allen ihren Epochen als eine werdende Einheit aufzufassen“, wollen die Herausgeber versuchen, „alle Ereignisse und Erscheinungen der Menschheitsgeschichte von Anfang an im Hinblick auf die nun wirklich erfahrene Weltgeschichte“ auszuwählen und zu interpretieren, ohne dabei den geschichtlichen Eigen-Sinn der regionalen „Welt“-Kulturen zu verkennen. Vielmehr soll das auf sieben Bände angelegte Werk gerade dazu dienen, diesen Eigensinn regionaler Kulturen „in der Aufdeckung seines menschheitlichen Bezuges“ erst zu erkennen.

An Versuchen, die gesamte Entwicklung der Menschheit in welthistorischer Betrachtung zu erfassen, hat es hierzulande in den letzten fünfzehn Jahren nicht gefehlt. Vornehmlich zu nennen sind die von F. Kern begründete und F. Valjavec herausgegebene zehnbändige „Historia Mundi“, die von G. Mann, A. Nitschke und A. Heuss edierte zwölfbändige „Propyläen Weltgeschichte“ und die auf 35 Bände angelegte „Fischer-Weltgeschichte“. Auch in diesen Unternehmungen soll der geschichtliche Horizont über das Abendland hinaus erweitert werden; alle drei wollen die Geschichte des gesamten Orbis terrarum in das Blickfeld einbeziehen. Gleichwohl zeigen sie schon im Aufbau einen noch stark europazentrischen Aspekt. Von ihnen unterscheidet sich die Saeculum Weltgeschichte nicht nur ihrer Konzeption nach, sondern, soweit man nach dem ersten Band urteilen kann, auch in deren Verwirklichung.

Übereinstimmung besteht darin, daß, von sehr persönlichen Entwürfen einzelner Autoren abgesehen, Universalgeschichte von heute nur noch in der Form eines Sammelwerks mehrerer Autoren geschrieben werden kann. Darin liegt eine Gefahr, der die Propyläen-Weltgeschichte und die Fischer-Weltgeschichte nicht ganz entgangen sind: daß nämlich solchem Werk die letzte Einheit fehlt, wenn die Beiträge unverbunden nebeneinander stehen und, wie Troeltsch einmal boshaft bemerkte, der Zusammenhalt einzig durch den Buchbinder gewährleistet wird. Das ist gewiß überspitzt und trifft so auch nicht auf die genannten Werke zu, die durchaus ihre Meriten haben. Das Problem der Einheit ist auch nicht allein eine Frage redaktioneller Diplomatie und der Verständigung der Autoren untereinander –, es ist ein Problem der Sache selbst: Ist Weltgeschichte „eine reale Einheit, dann hat ihre Darstellung in allen ihren Teilen und bis in den kleinsten Abschnitt hinunter die Menschheitsgeschichte im ganzen zum Gegenstand und in diesem Horizont, und nicht in der Summierung der wichtigsten Erscheinungen der Einzelgeschichten, die Kriterien der Auswahl zu bestimmen“. (Vorwort). Seit 1955 haben die Herausgeber, in kollegialer Arbeit an der Zeitschrift „Saeculum“ – daher auch der Titel dieses Werkes – verbunden, die Konzeption erarbeitet. Schlüsselpunkte der Darstellung sollen einmal die „Kulturbegegnungen und -trennungen“ sein, zum anderen eine alle Abschnitte beherrschende Thematik, in der die sozialen und geistigen Möglichkeiten des einen Menschen in der Geschichte dargestellt werden.

Aufgabe der Bearbeiter ist es, die Kulturen sowohl in ihrer individuellen Ausprägung deutlich werden zu lassen, zugleich aber sie auch unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, zu welchen Kontakten sie aktiv und rezeptiv fähig waren. Solche Kulturberührungen können mannigfach geschehen, wirtschaftlich, gesellschaftlich, kulturell, religiös, politisch. Weiterhin sollen die einzelnen Kulturbegegnungen untersucht werden „nach ihrem weltgeschichtlichen Gewicht im Hinblick auf das im achtzehnten Jahrhundert beginnende Zeitalter der Menschheitsgeschichte als eines konkreten Wirkungszusammenhanges“.