„Ein Bot-chafter ist kein Briefträger“

Heinz L. Krekeler: Die Diplomatie. Verlag Günter Olzog, München; 254 Seiten, 4,80 DM.

Das Wort Diplomatie umgibt gerade in unserem technischen Jahrhundert ein romantischer Hauch von höchster Gesellschaft, weiter Welt, elegantem Lebensstil und geschichtlichen wie exotischen Trachten. Der Titel Attachá ist mehr von gesellschaftlicher Mystik umwoben als der eines Ministers.

Was sagen aber nüchterne Nachschlagwerke von diesem Begriff? Sie bestimmen ihn nicht als einen von Menschen geübten Beruf, sondern allgemein als Regelung der Beziehungen der Staaten durch Unterhändler, als Kunst und Praxis der Unterhandlung oder die Gesamtheit der Kenntnisse, die notwendig sind, die Geschäfte zwischen Staaten zu führen. Lexikographen und selbst Beamte des auswärtigen Dienstes vergessen dabei aber, daß Diplomatie nach deutschem und anderer Länder Sprachgebrauch eine Eigenschaft ist, die ein Bauer, ein Kaufmann oder selbst ein Professor besitzen und in vielen Lagen des Lebens zu Belehrung, Überzeugung und Meinungsausgleich bewähren kann. Diplomatisches Handeln ist in jedem Beruf möglich, es gibt auch keinen Titel „Diplomat“ als Amts- oder Berufsbezeichnung.

Heinz L. Krekeler, erster Botschafter der Bundesrepublik in den Vereinigten Staaten, unmittelbar vom Parlamentarier zu einem der höchsten Posten des auswärtigen Dienstes ernannt, weiß das auch. In seiner bis in die Hethiterzeit zurückverfolgten Geschichte von Gesandtschaften und schließlich des deutschen und anderer moderner auswärtiger Dienste ist ganz richtig unter vielem anderen zu lesen, daß es bei uns nur bis 1918 eine gesonderte diplomatische Laufbahn gab, daß dann sogenannte diplomatische und konsularische Funktionen zusammenfielen und daß sich schließlich die Eigenschaft diplomatisch als Berufsbezeichnung nur in dem üblichen Ausdruck Diplomatisches Korps erhalten hat.

Krekelers Buch handelt demgemäß vor allem von den geschichtlichen und institutionellen Einzelheiten des deutschen und fremden auswärtigen Dienstes unter Ausschöpfung völkerrechtlicher Werke, Dienstvorschriften und Memoiren. Er tut dies mit einem Eifer und in einer Vollständigkeit, die für Anwärter des auswärtigen Dienstes und auch dessen jüngere Beamte das alte Handbuch des Konsulardienstes von König, dessen Name jetzt durch seine Bearbeiter ersetzt ist, überflüssig machen. In kurzen, klaren Sätzen wünscht er verdienstvollerweise anscheinend ein großes Publikum anzusprechen, denn seinen zahlreichen Zitaten aus dem Französischen und Englischen fügt er Übersetzungen bei. Für den Fachmann finden wir bei ihm alle völkerrechtlichen Abkommen bis zur Wiener Konvention von 1961 und darüber hinaus alles, was Fachkollegen wie Cambon, Nicolson, Plowdon und Gerbore über den seinerzeit noch unter dieser Bezeichnung laufenden Beruf gesagt haben und für Berufsbeamte wissenswert ist.

Urteile über völkerrechtliche Fragen, so Unterschiede und Bedeutung der De-facto- und Dejure-Anerkennung, hält er bescheiden zurück, zitiert vielmehr nur neuere Völkerrechtler: Nach den Holländer Verdross ist die Anerkennung ein einseitiges, die Aufnahme von Beziehungen ein zweiseitiges Rechtsgeschäft. Aber schon die Defacto-Anerkennung ist als rechtlicher Vorgang zu werten. Sie ist eine vorläufige, die de jure hingegen eine endgültige Anerkennung. Nach Sauter, einem schweizerischen, und Silbert, einem französischen Juristen indes unterscheiden sich beide Arten von Anerkennung nicht. Konkludente Handlungen als solche, die den Willen erkennen lassen, ein Gebiet als Staat zu behandeln, könnten sogar eine rechtlich wirksame Anerkennung darstellen.