Von Ernst Stein

Die ZEIT berichtete kürzlich (Nr. 8/1966) aus München über eine von klerikaler Seite vereitelte Aufführung des „Liebeskonzils“ von Oskar Panizza an der Studiobühne der Universität, das dann auf anderen Brettern zu einer Leseaufführung mit anschließender Diskussion gelangte.

Vereitelt wurde auch ein Skandal; es blieb eine kleine Lokalaffäre, an der am verdrießlichsten stimmte, daß man sich versucht fühlte, ohne erst die Grundsätze Freiheit der Meinung, Freiheit der Kunst zu bemühen, der Seite recht zu geben, die ihnen Unrecht getan hat. Denn diese Grundsätze konnten nicht schwerer beleidigt Verden als das künstlerische Empfinden durch die Aufführung.

Diese „Himmelstragödie“ aus dem Jahre 1894, die dem Autor ein Jahr Gefängnis wegen Gotteslästerung eintrug, wurde niemals gespielt und war auch im Buchhandel kaum aufzutreiben, wie übrigens alles, was der vielverbotene Oskar Panizza in zehn hektischen Jahren geschrieben hat. Nur 1914 erschien in einer Erzählerreihe (bei Georg Müller, München), von Hanns Heinz Ewers herausgegeben, ein Geschichtenband, „Visionen der Dämmerung“, der es dank der im Ersten Weltkrieg einsetzenden Beliebtheit phantastischer Literatur sogar zu einer Neuauflage brachte. Aber da saß Panizza schon seit zehn Jahren im Irrenhaus und hatte noch sieben Jahre auf das Ende zu warten.

Fontane, Liliencron und Wedekind hielten große Stücke auf ihn, Tucholsky hat ihn maßlos überschätzt. Trotzdem gehört Oskar Panizza vielleicht. mehr in die Kulturgeschichte als in die Literatur; sein Fall wäre ein Musterbeispiel für die fließenden Grenzen zwischen Genie und Irrsinn, wenn man bei ihm von Genie sprechen könnte.

Selbst der Herausgeber der hochinteressanten Ausgrabung –

