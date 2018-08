Dieser Beitrag zur Diskussion um Herbert Wehner wurde von vier jungen Berliner Sozialdemokraten verfaßt: Hartmut Häußermann, Ulf Kadritzke, Armin Meyer und Rainer Wirth. Die Verfasser beschäftigen sich als Soziologen schon seit längerer Zeit mit dem Problem der innerparteilichen Demokratie in der SPD. Wir veröffentlichen das Manuskript, das auch den Parteiorganen „Vorwärts“ und „Berliner Stimme“ zum Abdruck angeboten wurde, in gekürzter Form. (Weitere Reaktionen Seite 26–28)

Auf die anonyme Kritik an Herbert Wehner haben führende Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei in einer oberflächlichen Weise reagiert, die auch diejenigen, die von der Substanz des in der ZEIT veröffentlichten Pamphlets enttäuscht sind und die Attacken auf die Person Wehners für weithin unqualifiziert halten, aufmerken lassen muß. In der Tat stimmt es nachdenklich, wenn man beobachten muß, wie erleichtert die SPD-Führer mit ihrer Zurückweisung der polemischen, der falschen und der unbelegten Passagen auch die Probleme vom Tisch wischen, die in der Kritik anklangen und einer eingehenden Diskussion wert gewesen wären.

Willy Brandts Fazit: „Dieses Machwerk rechtfertigt ... keine politischen Auseinandersetzungen“ mag angehen, wenn damit gemeint sein soll, das politische Wohl und Wehe Herbert Wehners dürfe und könne nicht von einer anonymen Veröffentlichung abhängen, die sich zumindest mit der billigen Aufrechnung angeblichen Fehlverhaltens aus der KP-Zeit Wehners disqualifiziert und auch den politischen Standpunkt der Verfasser im Unklaren läßt.

Man könnte also in der Tat nach diesem Artikel zur Tagesordnung übergehen, wenn auf dieser Tagesordnung in der SPD nicht gerade einige Diskussionspunkte seit geraumer Zeit fehlten, die in der Wehner-Kritik zumindest indirekt angesprochen sind. Es wäre nämlich an der Zeit, in der SPD über innerparteiliche Demokratie zu sprechen, so offen wie möglich und mit dem Ziele, sie in dieser Partei wieder ungehindert praktizieren zu können.

Die innere Stärke einer Partei mißt sich eben nicht allein an dem, was mit der üblichen Forderung nach organisatorischer „Schlagkraft und „Geschlossenheit“ gemeint ist.

Mit dieser Forderung reproduzieren die Verantwortlichen in der Partei nur den Wunsch der Unpolitischen nach einer Führung, die mit politischen Argumenten nicht mehr diskutiert wird und damit unkontrolliert bleibt. Politik allgemein, Parteipolitik im besonderen, muß gerade heute einer kritischen Öffentlichkeit sich zugänglich zeigen. Denn der kritische Teil der Öffentlichkeit beurteilt eine Partei und die Sinnfälligkeit ihrer Politik zu recht auch nach den Umständen und institutionelle Bedingungen, unter denen das Meinungsbild in der Organisation zustande gekommen ist und ständig neu gebildet wird.

Einige der wichtigsten Erscheinungen, welche die generell zu fordernde politische Diskussion in der SPD behindern, sollen hier aufgewiesen werden.