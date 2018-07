Am 20. März 1931, man kann es in Rowohlts Paperbackausgabe der Stücke Ödön von Horvaths nachlesen, spielte Oskar Sima anläßlich der Uraufführung des Volksstücks Italienische Nacht die Rolle des Stadtrats Ammetsbergers – und genau fünfunddreißig Jahre später verhalf er, unter der Ägide von Michael Kehlmann, der melancholischen Komödie im Fernsehen zu einem großen Erfolg: Sah man jemals einen Schauspieler, der die Verschwisterung von Gemütlichkeit und Verblendung, von spießigem Biedermannssinn und gemeingefährlicher Narrheit überzeugender vorexerzierte als Oskar Sima?

Sangesbruder, Autokrat, Bourgeois, Tarockspieler, Markenkleber mit dem Sinn fürs Höhere, ein zu Amt und Würden Gelangter, der so korrupt wie liederlich ist... in der Tat, hier ging keine Nuance verloren, und das war nicht zuletzt des Regisseurs Verdienst, der niemals der Gefahr erlag, die Stammtisch-Republikaner, im Unterschied zu den sturen Faschisten, allzu sympathisch und redlich erscheinen zu lassen.

Indem Kehlmann den dümmlichen Schlägern die miesen Kleinbürger, demokratischen Geschäftemacher und wirren Fanatiker der extremen Linken gegenüberstellte, gelang es ihm, die von Horvath eingefangene Atmosphäre der endenden Weimarer Republik kunstgerecht auf den Bildschirm zu übertragen. Ich habe, selten eine verk- und wortgetreuere Inszenierung gesehen: Ein einziger winziger Dreizeilenstrich, eine Ersetzung des (in republikanisch-sozialistischem Mund mißverständlich klingenden) Wörtchens Kameraden durch die adäquateren Vokabeln Genossen und Freunde, eine Veränderung von unkameradschaftliches Verhalten in spalterische Tätigkeit, ein Tief über Irland, das sich in ein Tief über Island verwandelte... das war schon alles. Ansonsten hielt man sich, was den Text anging, an Ödön von Horvath – und man tat gut daran, denn was bei allzu freiem Schalten herauskommt, das bewies die Bildregie mit schöner Deutlichkeit.

Warum diese endlosen Tanzszenen, das mit Ingrimm überstrapazierte Lied von Heinrich dem Vogler, wozu all die Tableaus, die ein paar Sekunden lang reizvoll, zwei Minuten lang hingegen schauerlich anzusehen sind?

Wenn im fünften Bild die Bier trinkenden Faschisten das Lied Ich weiß nicht, was soll es bedeuten anstimmen, dann hat keine besoffene Alte dazwischenzufuchteln, wenn im Schlußauftritt der republikanische Vorstand fröstelnd und verloren herumsitzt, will man keine Massenhopserei mehr sehen, und wenn der jugendliche Fanatiker Martin am Ende sein Gute Nacht gesagt hat, dann heißt das: die Italienische Nacht ist vorbei, das Kehlmannsche Pantomimenfinale, noch mal und noch mal eine Kameraeinstellung, bis auch der letzte Mime abgetreten ist, wirkt dick und aufgesetzt.

Schade, schade; denn die Dialogführung, das Leiten der Horvathschen Gespräche, die so realistisch-dialektgetönt wie abstrakt und stilisiert, auf Wortwiederholungen und leitmotivische Floskeln hin angelegt sind: die Temperierung des bösartig-sanften Geplauders war wirklich vortrefflich, ein Genuß nicht nur für Soziologen und Ästheten. Momos