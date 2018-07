Im Bayerischen Rundfunk wird zur Zeit ein neues, sehr umfangreiches Projekt entwickelt, das unter dem Namen „Telekolleg“ bekannt geworden ist. Wissenschaftler, Politiker und Praktiker wirken seit mehreren Monaten zusammen, um neue Möglichkeiten des öffentlichen Fernsehens mit den Erfahrungen und Möglichkeiten des Fernunterrichtes und der Erwachsenenbildung zu kombinieren. Ziel dieser kombinierten Methode ist es, dem zweiten Bildungsweg zu einem breiten Durchbruch zu verhelfen. Anders ausgedrückt: Das Fernsehen soll helfen, Bildungswesen zu übermitteln und systematisch neue Bildungsschichten zu gewinnen. Das Telekolleg bringt die Schule ins Haus und ermöglicht es jedem Jugendlichen, der will und kann, die Fachschulreife zu erwerben.

Das Telekolleg übernimmt den gesamten Lehrstoff, der von den staatlichen Schulbehörden für die dreijährige Berufsaufbauschule vorgeschrieben ist. Wie bei der Berufsaufbauschule können Jugendliche während oder nach der Berufsausbildung zur Fachschulreife geführt werden. Für Volksschüler also, die in der Lehre sind und sich in dieser Zeit um beruflichen und sozialen Aufstieg bemühen, hält das Telekolleg in Zukunft dieses Angebot bereit.

Das reine „Fernsehangebot“ wird ergänzt von Lehrbriefen in der Art, wie sie beim Fernunterricht üblich sind. Außerdem sollen die Schüler eines Bezirkes, die am Telekolleg beteiligt sind, wenigstens alle vier Wochen einmal in einem Institut der Erwachsenenbildung zusammengeführt werden. So soll die Gefahr der Vereinsamung beim Lernen vermieden oder doch vermindert werden. Dafür ist es notwendig, kleine gesprächsfähige Gruppen zusammenzuführen. Die Schüler sollen sich gegenseitig kennenlernen und von einem erfahrenen Pädagogen Ratschläge einholen können. Das Telekolleg kann auf diese Weise den unmittelbaren Kontakt zwischen den Schülern herstellen. Es ist nicht nur als eine theoretische Einheit konzipiert.

Das Angebot, das das Telekolleg macht, bliebe freilich unbefriedigend, wenn der Mühe der vielen Jugendlichen die entsprechende öffentliche oder staatliche Anerkennung versagt würde. Der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus hat in einem Vorwort zu einer Broschüre über das Telekolleg geschrieben, es werde versucht, „eine rechtliche Grundlage zu finden, die diesem Vorhaben seine Wirksamkeit voll sichert“. Die öffentliche Anerkennung von erworbenem Wissen ist gebunden an ein System von Prüfungen. Im Telekolleg sind sie in der Form von Zwischenprüfungen, Korrekturen und Zeugnissen vorgesehen. In mehrfacher Hinsicht sind jedoch vor allem die Prüfungsmöglichkeiten durch die staatliche Kulturbehörde wichtig. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus prüft zur Zeit die Vorschläge.

Zur Zeit sind die Initiatoren und wissenschaftlichen Berater dabei, die Modelle, die entwickelt worden sind, zu prüfen und mit ersten Versuchsreihen zu Testergebnissen zu kommen. Ein Vorhaben dieses Ausmaßes bringt formale Probleme mit sich. Der Unterrichtsstoff muß programmiert werden, seine Darbietung von Lernpsychologen und, Schulpraktikern geprüft sein. Nicht zuletzt stellen sich für die Techniker und Theoretiker des Fernsehens neuartige Aufgaben. Die Kamera soll erklären und lehren helfen, das Fernsehbild zur geistigen Mitarbeit anregen, nicht nur ganz allgemein, sondern Schritt für Schritt im Verlauf einer Sendung. Noch in diesem Jahr will das bayerische Studienprogramm, mit dem ersten Versuch beginnen. Alois Schardt