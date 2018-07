Von Theo Löbsack

Die Gotteshypothese sei „heute wissenschaftlich nicht mehr verfechtbar. Sie hat ihren klärenden Wert verloren und lastet intellektuell und ethisch auf unserem Denken. Sie überzeugt und tröstet nicht mehr. Sich von ihr loszusagen, vermittelt ein tiefes Gefühl von Erleichterung.“ Dieses freimütige Bekenntnis findet sich in einer bemerkenswerten Essay-Sammlung –

Julian Huxley: „Ich sehe den künftigen Menschen“ – Natur und neuer Humanismus, aus dem Englischen von Pierre Kamnitzer; Paul List Verlag, München; 290 S., 19,80 DM.

Es handelt sich um das jüngste Werk des berühmten englischen Biologen, dessen Großvater vor hundert Jahren Seite an Seite mit Charles Darwin der Abstammungslehre zum Durchbruch verholfen hatte.

Bei aller Provokation, die seiner Attacke auf den christlichen Gottesbegriff innewohnt, weiß Huxley freilich, was auf dem Spiele steht: „Viele Leute behaupten, der Verzicht auf die Gotteshypothese käme dem Verzicht auf jede Religion und jede moralische Norm gleich. Dies ist schiere Unwahrheit. Es bedeutet jedoch, daß wir, wenn wir erst einmal mit einem Seufzer der Erleichterung ein überaltertes Möbelstück aus unserem Ideenspeicher über Bord geworfen haben, etwas Neues an seine Stelle setzen müssen.“

Der „Ersatz“ für die Gotteshypothese erscheint in den Gedankengängen zwar vorerst noch verschwommen; auch bleibt wohl zu fragen, ob allen Christen ein neuer innerer Halt aus einer überwiegend wissenschaftlichen Grundeinstellung zum Leben erwachsen würde, ein Halt, der mit demjenigen konkurrieren könnte, den ihnen das Christentum bietet.

Huxley zitiert den englischen Bischof (Right Reverend) Dr. John Robinson, der das Bild Gottes entsprechend der Vorstellung der meisten christlich denkenden Menschen so beschreibt: „Irgendwo hinter dem Universum ist ein Wesen, ein Mittelpunkt persönlichen Wollens und Wirkens, das es erschuf und erhält, das es liebt und in der Person Jesu Christi besuchte Theist sein heißt, von dem Dasein dieses Wesens überzeugt sein; Atheist sein heißt, sein Dasein leugnen.“ Überraschenderweise fährt der Bischof nun aber fort: „Ich gebe der Vermutung Ausdruck, daß wir einen Punkt erreicht haben, wo dieses geistige Bild Gottes für uns eher ein Hindernis als eine Hilfe darstellt... Jedes Bild kann zum Idol werden. Ich glaube, daß die Christen sich in dieser Generation dem schmerzlichen Prozeß unterziehen müssen, sich selbst von diesem Idol loszusagen.“