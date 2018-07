Inhalt Seite 1 — Jesus – Rebell und Partisan? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans-Werner Bartsch

Daß Jesu Botschaft Sozialrevolutionär verstanden werden kann, ist bekannt. Daß Jesus einfach ein politischer Rebell gewesen sei, ist die bisher sonst nicht vertretene These Joel Carmichaels. In seinem Buch

Joel Carmichael: „Leben und Tod des Jesus von Nazareth“, aus dem Amerikanischen von Carola Dietl; Szczesny Verlag, München; 287 S., 19,80 DM

führt er sie bis zu einer Rekonstruktion der Ereignisse um Jesu Tod durch.

Seine Darstellung fügt sich ausgezeichnet in das Bild der Zeitgeschichte mit der Vielzahl von messianischen Bewegungen, die zum Aufstand im Jahre 66 führten: „Der Kern der Evangelienerzählung ist folgender: Jesus betrat Jerusalem an der Spitze einer Gruppe von Männern (deren Hauptleute die Jünger mit Zeloten in der Führung waren); er nahm für eine Zeitspanne den Tempel in Besitz; er wurde verraten (nach bewaffneter Auseinandersetzung), verhaftet, vor Gericht gestellt, verurteilt und hingerichtet auf Grund der Anschuldigung des Aufruhrs

Obwohl manche der Bausteine dieses Bildes als nicht sehr tragfähig erscheinen, lösen sich doch manche Schwierigkeiten der Auslegung.

So wird vor allem verständlich, daß Jesus nur von Pilatus aus politischen Gründen verurteilt wurde, wie schon Paul Winter („Ort the Trial of Jesus“, Judaica I, 1961) feststellte. Das ungelöste Problem der Berichte von zwei Prozessen vor der geistlichen Tempelbehörde und vor Pilatus ist so einleuchtend gelöst. Ebenso wird die unverständliche Freilassung des Barrabas verständlich, wenn dieser ein irrtümlich verhaftetes Mitglied der Tempelbehörde war. Er wurde freigelassen, um am bevorstehenden Fest teilnehmen zu können. Erst die Entwicklung der Überlieferung hat ihn in die Rolle gedrängt, die tatsächlich Jesus gespielt hat.