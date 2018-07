Inhalt Seite 1 — Keine Willensbildung von unten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Harry Pross: Dialektik der Restauration – Ein Essay Walter-Verlag, Ölten und Freiburg; 120 Seiten, kartoniert 9,80 DM, Leinen 13,– DM.

Bereits 1844 hat Marx beklagt, daß das deutsche Volk „die Restaurationen der modernen Völker geteilt habe, ohne ihre Revolutionen zu teilen“. Was hat sich daran inzwischen geändert? War nicht auch die Novemberrevolution 1918 nur eine halbe Revolution? Das Dritte Reich erscheint: allerdings als die totilste und nihilistischste Gegenrevolution, die die Weltgeschichte kennt. Auch die Periode nach dem Ende Hitlers war trotz allen Hoffnungen und Versuchen kaum eine wirklich revolutionäre Epoche – eher scheinrevolutionäre Episode. Darüber, daß sich seit dem Ende der vierziger Jahre die Bundesrepublik stark „restaurativ“ entwickelt hat, besteht Einigkeit von Kogon bis zu Schelsky. Handelt es sich aber um eine echte Restauration oder eher um eine nur kurz unterbrochene Kontinuität in der deutschen Gesellschaft und Kultur seit 1870?

Der vorliegende Essay von Harry Pross schöpft die ganze Problematik des Begriffes „Restauration“ nicht aus. Unter Verzicht auf eine systematische Analyse malt er impressionistisch ein Bild der deutschen Gegenwart. Die Schwächen und Mängel der Bonner Republik kontrastiert der einfallsreiche und brillante Publizist sowohl mit den Notwendigkeiten des ausgehenden Jahrhunderts wie auch mit den Realitäten der westlichen Demokratien. Etwas unkritisch unterstellt er hier, daß in den alten Demokratien die demokratisch-liberalen Elemente in den letzten Jahren stärker geworden seien. In der Bundesrepublik hätten hingegen die autoritären Tendenzen verhängnisvollerweise schon „im Frühstadium einer restaurativen Demokratie“ an Gewicht gewonnen.

In einem geistesgeschichtlichen Rückblick zeigt Pross, daß für die Restauration in Deutschland die Diskrepanz zwischen der Praxis der Herrschaftsübung und dem theoretischen Geschichtsbild typisch sei. Da Deutschland stets zwischen europäischem Kosmopolitismus und asozialem Partikularismus zerrissen geblieben sei, habe es auch keine „tätige, auf Vernunft und Erkenntnisdrang aufbauende Geschichtsvorstellung“ zu entwickeln vermocht. Lessing und Kant seien Einzelgänger geblieben – die Entwicklung sei vielmehr von der Richtung Herder-Treitschke-Spengler bestimmt gewesen. So sei auch der Wiederaufbau nach 1945 ohne Bezugnahme auf ein adäquates Geschichtsbild vor sich gegangen.

Da die Restauration identisch sei „mit einer Fülle von Einzelhandlungen“, deren Urheber ohne Geschichtsbewußtsein agieren, müsse man die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte einzeln betrachten, um die Folgen der Restauration zu verstehen. Mittels zahlreicher origineller Zitate und prägnanter Formulierungen gelingt es Pross, deutlich zu machen, wie das fortschrittliche Bonner Grundgesetz von traditionalistischen Ideologien, hierarchischen Oligarchien und militärpolitischen Kräften ausgehöhlt wird, zumal „alle Offenheit dem Westen gegenüber sich nach Osteuropa in öde Verschlossenheit kehrt“. Die ursprüngliche Verfassungskonzeption verlor an Gewicht in dem Maße, wie aus dem Teilstaat ein Kernstaat wurde, der „seine offene Flanke nach Osten zugleich als die offene Flanke der deutschen nationalen Geschichte zu verstehen begann“.

Parlament, Parteien, Bürokratie, Großindustrie, Gewerkschaften und Kirchen werden im einzelnen auf ihren demokratischen Gehalt hin geprüft – und als defizient befunden. „In einem konsumorientierenden Sozialwesen“ ersetzt die sogenannte Entideologisierung in Wirklichkeit nur spezielle Ideologien durch allgemeine, was nicht verhindert, daß sich erklärte Verfassungsfeinde als höchst aktive Minderheiten hervortun. In der Notstandsgesetzgebung zeigt sich, wie „von der zivilen Staatsspitze her eine kriegerische Tendenz in die Verfassung kommt“, „ohne daß die Öffentlichkeit in nennenswertem Umfang zur Verteidigung der Grundrechte sich erhoben hätte“.

Ohne Diskussion muß aber „die Restauration den fast unkontrollierbaren Entschlüssen der winzigen politischwirtschaftlichen Minorität von Spitzenmanagern und Staatssekretären zufallen, die schon heute weithin entscheiden. Der Bürger gerät in die Situation des Kleinst-Aktionärs, der, wenn überhaupt zugelassen, auf der Generalversammlung ‚seines Werkes‘ nichts als seine Ohnmacht empfindet. Schon bringen die politischen Parteien ihn in diese Lage, indem sie das Votum ihrer Mitglieder geringer einschätzen als das von eventuell zu gewinnenden Verbänden, die ihnen in der Zielsetzung fernstehen, aber als Stimmenlieferanten unentbehrlich sind. Die Kanzler-Demokratie geht in eine Makler-Demokratie über, aber für die Willensbildung von unten ist damit nichts gewonnen“.