In seinem Buch „Maler am Bauhaus“ bringt Eberhard Roters Probleme und paradoxe Konstellationen zur Sprache, die in der umfangreichen allgemeinen Literatur zum Bauhaus und in den Monographien über die Bauhaus-Maler Kandinsky, Klee, Feininger, Schlemmer entweder übergangen oder nur gestreift, aber keineswegs ins Zentrum der Betrachtung gerückt werden. Das Bauhaus war in der Idee eine Renaissance der mittelalterlichen Dombauhütte. „Kunst und Technik – eine neue Einheit“, formulierte Gropius das Programm; Endziel aller künstlerischen Tätigkeit sei der Bau, ihm sollten alle Künste integriert werden.

Warum berief der Architekt Gropius an diese auf den Bau hin konzipierte Hochschule nicht Architekten, sondern Maler, noch dazu Maler, die eine ausgeprägte Individualität mitbrachten, die, wie etwa Feininger, für eine Einheit von Kunst und Technik nicht das mindeste übrig hatten und keineswegs bereit oder auch nur dazu fähig waren, sich in einen Integrationsprozeß einzufügen? Roters untersucht, was die Maler für das Bauhaus, gleichsam gegen das Programm und außerhalb jeder vernünftigen Erwartung, geleistet haben und was sie ihm verdanken. Zu den positiven Resultaten für die Maler rechnet er den Zwang zu intellektueller Kontrolle, zur Rechenschaft über das eigene Tun, zur Theorie, Man denke an Klees „Pädagogisches Skizzenbuch“ und Kandinskys „Punkt und Linie zur Fläche“.

Am Beispiel von Johannes Itten wird die immanente Bauhaus-Problematik evident. Der Mann, der den Vorkurs am Bauhaus etablierte – berühmtes Vorbild aller späteren Vorkurse an allen Akademien – und auf feste theoretische Grundlagen stellte, huldigte, als Maler, einem symbolbeladenen Mystizismus. Sein „Kinderbildnis“ von 1922, eine Sünde wider den Bauhaus-Geist, wird von Roters eingehend analysiert. 1923 hat Itten das Bauhaus verlassen, nach einer Auseinandersetzung mit Gropius. Unter den Abbildungen findet man einige bisher unveröffentlichte Bilder und Aquarelle der Bauhaus-Maler. (Rembrandt-Verlag, Berlin; 202 S. mit 33 farb. und 73 Schwarzweißreproduktionen, 42,60 DM.)

Gottfried Sello