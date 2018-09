Zum ersten Male wohl hat die Pegulan AG, Frankenthal, im vergangenen Geschäftsjahr 1964/65 (30. September) empfindsame Nackenschläge hinnehmen müssen. Das stets sehr rührige Unternehmen ging im letzten Jahr daran, seine Fertigung von einschichtigen Bodenbelägen und Preßbelägen zu komplettieren. Schließlich betrat Pegulan völliges Neuland mit der Entwicklung eines genadelten Teppichbodens.

Da die textilen Bodenbeläge vordringen, erläutert hierzu Vorstandsmitglied Dr. Hans Norbert Götz, will sich nun auch das Frankenthaler Unternehmen darauf einstellen. Jedoch, das war nicht leicht. Besonders bei den neuen Teppichböden war, laut Götz, „Sand im Getriebe“. Es gelang nicht, diese neuentwickelten Produkte ohne spürbare Anlaufverluste auf den Markt zu bringen. Lächelnd gesteht Vorstandsvorsitzender Dr. Fritz Ries: „Die dadurch eingetretene Ertragsschmälerung, das sind schon einige Milliönchen.“

Jedoch, die Pegulan konnte diesen Rückschlag gut verkraften. Im übrigen, Anlaufschwierigkeiten gibt es bei jedem neuen Produkt. Nur summierten sie sich im vergangenen Jahr bei Pegulan, weil die Palette erheblich erweitert worden ist.

In diesem Jahre kommen nun noch getuftete, geflockte und gewebte Teppichböden dazu. Alle, wie Pegulans bisherige Erzeugnisse, aus synthetischen Fasern. Ende 1965 erwarb die Gesellschaft die Mehrheit an der Lambrechter Teppichboden GmbH Lambrecht/Pfalz, die vorerst nur genadelte Auslegewaren herstellt. In diesem Jahre, so hofft man bei Pegulan, sollen die Lambrechter einen Umsatz von 7 oder 8 Millionen Mark erzielen. „Wir wollen schnell die teuer gekauften Maschinen verdienen“, sagt Ries. Für die übrigen textilen Beläge besteht offenbar noch keine Eigenproduktion.

Mit der Ertragsentwicklung ist man eben nicht zufrieden. Ein deutliches Indiz der Ertragsschmälerung sind die stark zurückgegangenen ertragsabhängigen Steuern. Dennoch bleibt ein Jahresüberschuß von 4,2 (4,0) Millionen Mark und auch die Dividende wird nicht gekürzt. Für das laufende Jahr sind die Frankenthaler wieder hoffnungsvoll. „Nicht unerheblich“, beteuert Götz, habe der Umsatz in den ersten fünf Monaten über dem der Vorjahreszeit gelegen. –ek