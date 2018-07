In einer Topographie der bedeutenden historischen Orgeltypen hatten bislang zwei Landschaften in Deutschland ein enormes Übergewicht: aer Norden mit den Instrumenten vor allem der Orgelbauerfamilie Scherer, von Gottfried Fritzsche und Arp Schnitger, sowie der Süden mit den Schwerpunkten Franken und Schwaben.

Die jüngere Forschung erkannte eine Reihe von „Seitenlinien“, unter denen die westfälischen Orgeln einen erstaunlich homogenen Block bilden. Dem norddeutschen Typ verwandt sind diese Instrumente in ihrem klaren Werkaufbau, der auch im Prospekt, dem „Gesicht der Orgel“, deutlich erkennbaren Trennung von Hauptwerk, Brustwerk, Rückpositiv und Pedaltürmen, weiter in sorgfältigen hierarchischen Aufbau der Register Pyramiden und in der Bevorzugung prinzipalischer Stimmen.

Sie sind – gemessen an den norddeutschen oder holländischen Orgeln – kleiner und nicht so reichhaltig, sie verzichten oft auf ein großangelegtes selbständiges Pedal: Die vielfach kaum oder wir wenig ausgebildeten Lehrer-Organisten an den westfälischen Dorfkirchen verstanden sich augenscheinlich weniger auf die Kunst des virtuosen Pedalspiels als vielmehr darauf, durch machtvolle Tuttiblöcke die Gemeinde zu beeindrucken und im übrigen den Choralgesang zu begleiten; die Notenarchive bestätigen diesen aus den Instrumenten gezogenen Schluß.

Die im Westfalen des sechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts nach der politischen Aufgliederung sich richtende scharfe konfessionelle Trennung hat sich im Orgelbau nicht niedergeschlagen: Orgelbauer beider Konfessionen, bauten Institut mente in Kirchen gleich welchen Bekenntnisses, auch die Instrumente. unterschieden sich nicht.

In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege beim Landeskonservator für Westfalen, trug Rudolf Reuter, Leiter der Orgelwissenschaftlichen Forschungsstelle an der Universität Münster, aus rund fünfhundert Archiven die Quellen einer Geschichte von rund siebenhundertfünfzig westfälisch-lippischen Orgeln zu einem Dokumentarband zusammen und legte damit ein Musterbeispiel an archivarischer Fleißarbeit vor, ein Kompendium, das alle zukünftige wissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema wesentlich erleichtern wird, nicht zuletzt durch zahlreiche Register und Übersichtstafeln und vor allem durch eine umfangreiche Bibliographie. Es ist auch ein Band, der durch seinen ausgezeichneten Bildteil mit Gesamtansichten und Detailaufnahmen von zweihundertdreizehn historischen Instrumenten, die erhalten und zum größten Teil bereits restauriert wurden, dem Kenner und Liebhaber von alter Orgelmusik zugedacht ist. (Rudolf Reuter: „Orgeln in Westfalen“; Bärenreiter Verlag, Kassel; XXIV + 375 S., 259 Abb., 78,– DM.) Heinz Josef Herbort