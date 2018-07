Inhalt Seite 1 — Postsanierung mit kleiner Münze Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Bundestag gab sich erstaunlich gelassen, als er das Gutachten der sieben Post-Sachverständigen und die dazu abgegebene Stellungnahme der Bundesregierung „behandelte“. Zu einer regelrechten Debatte wollte es nicht kommen, obwohl sich manche Meinungsverschiedenheit ergab. Dabei fand die von der SPD angeregte Aussprache einen Tag vor dem Beschluß des Postverwaltungsrats über die Gebührenvorlage des Ministers Stücklen statt, die vom 1. April an höhere Postgebühren in einem Jahreswert von rund 660 Millionen Mark bringt.

Der Gegensatz zur Telephongebührendebatte im Sommer 1964, als das Parlament eigens aus den Ferien geholt werden mußte und als mit ebenso harter wie krauser Polemik nicht gespart wurde, ist allzu eklatant, als daß man ihn übersehen könnte. Lag es etwa daran, daß damals eine Bundestagswahl in Sicht war und heute nicht? Denn daß eine Heraufsetzung des Briefportos weniger unpopulär sei als eine viel mildere Erhöhung der Telephongebühren, wird niemand glauben wollen.

Im übrigen fällt auch die vielleicht zunächst naheliegende Begründung aus, dem Bundestag seien etwa erst durch das Gutachten der sieben Postsachverständigen die Augen geöffnet worden. Im Parlament bestätigten nämlich alle Fraktionsexperten ungefragt, im Grunde habe man „das alles“ ja schon seit Jahren gewußt. Aber vielleicht bedarf es hierzulande erst eines wissenschaftlich geränderten Attestes, um bei einem zu Unrecht nicht gerade besonders populären Unternehmen wie der Post das an Gebühren- und Sanierungsmaßnahmen in Angriff zu nehmen und durchzusetzen, was seit langem notwendig ist.

Die Bundesregierung hat es sich mit dem Postgutachten verhältnismäßig leicht gemacht. Das ist um so erstaunlicher, als Postminister Stücklen und seine Ministerialbeamten – um es gelinde auszudrücken – über das Tun und Denken der Gutachter von Anfang an laufend unterrichtet waren. Die Gebührenvorlage kam denn auch prompt. Mit dem viel dringlicheren und tiefer greifenden Problem der Kapitalsanierung und der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und seinem Sondervermögen ist man dagegen nicht viel weiter gekommen.

Immerhin scheint nun der richtige Weg beschritten. Dem Eiltempo in der Gebührenfrage steht indessen eine geradezu gemütliche Gangart bei der Lösung der Probleme gegenüber, die nicht den Postbenutzer sondern den Bund Geld kosten. Die Gutachter hatten empfohlen, das bis auf rund 1,5 Milliarden Mark zusammengeschrumpfte Eigenkapital der Post, das nur noch rund ein Zehntel des Gesamtkapitals ausmacht, alsbald auf 50 Prozent – das heißt auf etwa 7,5 Milliarden Mark – aufzustocken. Gewiß darf man nicht verkennen, daß es der Bundesregierung einiges Kopfzerbrechen bereitet, wie man in diesem Jahr den Verlust von 365 Millionen Mark Postabgabe im Etat ausgleichen kann. Aber bei einem akuten Kapitalmehrbedarf von 6 Milliarden Mark ist das eben doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

In den kommenden Jahren wird etwas mehr getan werden: Die Postabgabe wird auf den Betrag begrenzt, der einer siebenprozentigen Eigenkapitalverzinsung entspricht. Der darüber hinausgehende Betrag der Postabgabe – etwa 500 Millionen Mark jährlich – soll der Post als Eigenkapital zugeführt werden. Aber selbst bei diesem Tempo wird das Ziel der Gutachter erst nach weit mehr als einem Jahrzehnt erreicht sein. Das Kabinett visiert denn auch zunächst einmal einen Eigenkapitalanteil von einem Drittel an – also ein Eigenkapital von rund 5 Milliarden Mark; aber auch dahin ist der Weg zu lang.

Mit ähnlich kleiner Münze widmet sich das Kabinett den politischen und betriebsfremden Lasten, die der Post nach dem Willen der Gutachter vom Bund abgenommen werden sollten. Im Gutachten waren sie mit jährlich 550 Millionen Mark bewertet worden. Über diese Zahl mag man diskutieren. Aber 1966 gar nichts Zusätzliches, 1967 40 Millionen und 1968 140 Millionen Mark sind auch hier nur ein Tropfen auf den heißen Stein.