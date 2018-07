Aus guten Gründen haben sich die Gewerkschaften stets für die Preisstabilität eingesetzt. Gerade in den vergangenen Monaten hat es sich wieder gezeigt, daß steigende Preise für die Arbeitnehmer besonders unangenehm sind. Jetzt wirft ausgerechnet das Wirtschaftswissenschaftliche Institut der Gewerkschaften. (WWI) dem Bundesbankpräsidenten Blessing vor, er stürze die deutsche Wirtschaft in eine Rezession, wenn er die Politik der Kreditverknappung zum Zwecke der Preisstabilität konsequent weiter verfolge. Das Institut befürchtet, eine halbe Million Beschäftigte würden arbeitslos, wenn Blessing sein Ziel erreicht, den realen Zuwachs des Bruttosozialprodukts auf zwei bis drei Prozent zu drosseln.

Eine Wirtschaft, deren Wertschöpfung um zwei bis drei Prozent zunimmt, befindet sich jedoch noch längst nicht im Zustand der Rezession. Das sollten die Fachexperten des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften wissen. Viele Länder wären in den letzten Jahren froh gewesen, wenn sie eine solche Steigerungsrate hätten erzielen können. Das Institut stößt sich an der Feststellung Blessings, daß eine Konjunkturdämpfung auf eine Zuwachsrate von zwei bis drei Prozent erhebliche stabilisierende Wirkungen hätte. Will es nicht sehen, daß Blessing in der gleichen Stellungnahme auf die gefährlichen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen hingewiesen hat, die durch permanente Preissteigerungen entstehen?

Steigen die Preise in dem Tempo der letzten Monate unvermindert weiter, taumeln wir sicher in eine Stagnation oder gar Rezession, die noch dazu von kräftigen Teuerungswellen begleitet sein kann. Dafür gibt es genug warnende Beispiele. Anstatt Blessings Kurs zu attackieren, wäre es gerade im Interesse der Arbeitnehmer richtiger, ihn zu unterstützen. ks