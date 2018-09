Inhalt Seite 1 — Sieben Fragen an Ulbricht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das politische Klima in Deutschland hat sich gewandelt. Wenn es dafür noch eines Beweises bedurft hätte, so gab es keinen besseren als die Antwort des SPD-Vorstandes auf den „offenen Brief“ Walter Ulbrichts. Vor zwei Jahren noch wäre ein Briefwechsel zwischen SED und SPD kaum denkbar gewesen. Jetzt ernteten die Sozialdemokraten für ihre Antwort Lobsprüche der Bundesregierung und der bürgerlichen Parteien.

Die SPD zieht in ihrem Brief einen klaren Grenzstrich zur SED („Für Volksfrontmanöver sind die Sozialdemokraten nicht zu haben“). Der Vorstand erinnert an die Unterdrückung der SPD innerhalb der Zone und in Ostberlin und verhehlt auch nicht sein ‚ großes Mißtrauen“ gegen die Worte der Kommunisten.

Die Vorschläge der SED für eine gesamtdeutsche Diskussion werden von der SPD mit sieben Fragen beantwortet.

1. „Wie soll denn in Deutschland offen und unbefangen diskutiert werden, wenn auf Menschen geschossen wird, weil sie aus dem durch Minenfelder, Mauer und Drahtverhaue abgetrennten Teil ihres deutschen Vaterlandes ausbrechen wollen?“

2. „Ist die SED bereit, nicht nur ausgewählten Funktionären, sondern jedem Mitglied ihrer Partei und allen ‚Bürgern der DDR‘ – nicht nur Rentnern, sondern auch jüngeren Menschen – zu erlauben, die Bundesrepublik zu besuchen?“

3. „Ist die SED bereit, im Bereich ihrer Verantwortung dazu beizutragen, daß den Menschen im gespaltenen Deutschland das Leben leicht gemacht wird?“ (Als Beispiel wird vorgeschlagen, den klaren Text der DDR-Verfassung zu befolgen.)

4. „Ist die SED bereit, ihre feindselige und schikanöse Haltung gegenüber Berlin aufzugeben?“