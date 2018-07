Inhalt Seite 1 — Sind Päpste Propheten? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Fischer-Barnicol

Jean-Yves Calvez SJ / Jacques Perrin SJ: Kirche und Wirtschaftsgesellschaft – Die Soziallehre der Päpste von Leo XIII. bis Johannes XXIII. Paulus Verlag, Recklinghausen; 2 Bände mit zusammen 730 Seiten, 69,– DM.

Den Experten war nicht wohl, als Jean-Yves Calvez – auch hierzulande durch seine ausgezeichnete Studie über den Marxismus bekannt – und sein Ordensbruder Jacques Perrin, beide Professoren an der theologischen Fakultät in Lyon, versuchten, das soziale Denken der Päpste seit der ersten Sozialenzyklika „Rerum Novarum“, also seit 1891, systematisch zusammenzufassen und zu erklären. Dieser Versuch mußte aus vielerlei Gründen problematisch sein: Bilden diese vielfältigen Aussagen der Päpste zu sozialen Fragen denn überhaupt eine deutliche Einheit, die solche systematische Interpretationen gestattet, die von der „Hypothese ihrer strukturellen Ganzheit“ ausgehen – oder wird auf diese Weise eine Folgerichtigkeit in sie hineingelesen, die sie gar nicht besitzen? Macht man sie dadurch nicht gerade zu dem, was die kirchliche Soziallehre nicht sein will, zu einer abstrakten Theorie, zu einer gesellschaftlichen Doktrin, zu einem „System“ wie jene der Liberalisten, der Sozialisten, der Kapitalisten, der Kommunisten, zu einer mehr oder minder ideologischen Konzeption von der Gesellschaft, die alles weiß und bestimmt, aber nicht nur die sozialen Lehren darlegt, die sich aus einem religiösen Glauben ergeben, nur die Prinzipien, die sich aus ihm ableiten lassen?

Ein solches Werk über die kirchlichen Soziallehren schien ein riskanter, ein verfrühter Versuch zu sein. Um so überraschter mußten die Kritiker feststellen, daß er diesen beiden gelehrten Jesuiten und ihren Mitarbeitern gelungen war. In subtiler Kenntnis der sachlichen und methodischen Schwierigkeiten, die sich ihrem Vorhaben entgegenstellten, in nüchterner Einsicht in die Vorläufigkeit eines solchen Versuches haben die beiden Autoren tatsächlich einen klaren, genauen und umfassenden Überblick über die Lehraussagen der Päpste zu sozialen Problemen geboten.

Die Tatsache, daß die katholische Soziallehre nahezu restlos als päpstliche Soziallehre in Erscheinung tritt, Calvez und Perrin bemerken es, stimmt nachdenklich. Die päpstliche Autorität scheint bislang übermächtig die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Überlegungen und Initiativen im Katholizismus bestimmt zu haben. Die übrigen Quellen des kirchlichen Bewußtseins, die Schrift, die Traditionen, treten als Motive kaum hervor – und mögen die päpstlichen Erklärungen ihnen auch nicht widersprochen haben: die ursprünglichen Richtlinien des gläubigen Bewußtseins wurden anscheinend nur im Prisma kirchenamtlicher Verlautbarungen wahrgenommen.

Die Werte und Bestimmungen des einzelnen und der Gesellschaften, um die Jahrhunderte abendländischer Geistes- und Rechtsgeschichte gerungen haben, werden einer Zeit vorgehalten, die sich an sie nur ungern erinnern läßt. Man mag beklagen, daß die Päpste um Jahrzehnte zu spät und oft zu vorsichtig, zu umständlich, zu allgemein und unverbindlich gesprochen haben, daß sich ihre Reflexionen erst allmählich den gesellschaftlichen Situationen, den Begriffssprachen und Denkformen der Zeit angepaßt haben, daß in der Rücksichtnahme ihr Blick am schärfsten ist. Ihr „loyaler Kampf“ um soziale Gerechtigkeit wirkt auch auf den, der sich ihren Prinzipien versagt, wie ein Vermächtnis an die Zukunft.

Diese sozialen Lehren sind denn „vorläufig“ auch in jenem anderen Sinn, daß sie vorauslaufen, daß sie den kommenden Dingen mit einer imponierenden Gelassenheit Vertrauen schenken. Mag man sie zurückgeblieben schelten, reaktionär sind sie nicht. Mit einer erquickenden, weil wohlbegründeten Entschiedenheit wehren sie sich gegen den Götzendienst des Liberalismus, des vermeintlich freien Spiels der Kräfte, wie gegen sozialistisch-kommunistische Mythologien, die vor dem abstrakten Standbild einer „Gesellschaft“ als Demiurgen ins Knie zwingen wollen.